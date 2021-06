Quand Aishwarya Rai Bachchan a expliqué pourquoi elle avait rejeté la vedette de Shah Rukh Khan, « Kuch Kuch Hota Hai »

‘Kuch Kuch Hota Hai’ a marqué les débuts de réalisateur de Karan Johar. Il mettait en vedette le formidable trio Shah Rukh Khan, Kajol et Rani Mukerji. Mais saviez-vous qu’avant que les trois ne montent à bord, Karan avait en tête des acteurs complètement différents comme acteurs du film, en particulier pour le rôle de Tina glamour mais culturellement enraciné, qui a finalement été joué par Rani?

Karan avait écrit ledit rôle pour son ami proche Twinkle Khanna. Mais quand les choses n’ont pas fonctionné avec elle, il a approché d’autres héroïnes dont Aishwarya Rai Bachchan, Tabu et Urmila Matondkar avec le rôle de Tina. Cependant, l’offre a été refusée par chacun d’entre eux.

Aishwarya Rai Bachchan avait trois films lorsque Karan l’avait approchée pour jouer Tina dans ‘Kuch Kuch Hota Hai’. Mais elle a rejeté l’offre parce qu’elle pensait qu’elle aurait été «lynchée» si elle avait fait le film.

S’adressant à Filmfare, Aishwarya avait déclaré: « Je suis vraiment dans une situation de catch-22. Bien que je sois une nouvelle venue, je suis comparée à toutes les actrices seniors. » Elle a ajouté : « Si j’avais fait le film, on aurait dit : « Regardez, Aishwarya Rai est de retour à faire ce qu’elle faisait à l’époque du mannequinat : laisser ses cheveux raides, porter des minis et faire la moue glamour dans la caméra .’ En fin de compte, le héros revient à la personne la plus réelle. Je sais que si j’avais fait Kuch Kuch Hota Hai, j’aurais été lynché. «

Plus tard, Karan avait déclaré que « Ash était le seul à avoir été poli pour me rappeler ».

17 ans après qu’Aishwarya ait refusé le premier film de Karan Johar, elle a joué l’une des principales dames de son film « Ae Dil Hai Mushkil », qui a également été présenté comme son film de retour.