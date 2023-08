Quand Aishwarya Rai Bachchan a été critiquée pour avoir exagéré en faisant l’éloge d’Abhishek Bachchan [watch viral video]

Aishwarya Rai Bachchan fait souvent face à de nombreuses critiques pour son accent et est qualifiée de fausse par les trolls des réseaux sociaux. Le Ponniyin Selvan La vieille vidéo de l’actrice a refait surface sur Internet, où elle est sévèrement critiquée pour sa « suraction » tout en faisant l’éloge de son mari Abhishek BachchanLa performance de à l’IFFA. Les trolls la choisissent parce qu’elle est fausse et lui donnent même des noms désagréables. Dans la vidéo, vous pouvez voir Ash s’extasier sur son mari Abhishek alors qu’elle est assise dans le public avec sa fille Aaradhya, et ils partagent tous les deux un vol chacun et leur alchimie est quelque chose qui a laissé les fans impressionnés.

Aishwarya a également été qualifiée de plastique par l’acteur de Bollywood Emraan Hashmi sur Karan Joharle spectacle Café avec Karanet jusqu’à présent, l’actrice ne lui a pas pardonné, apparemment parce qu’elle refuse d’être cordiale avec lui.

Jetez un œil à la façon dont les trolls peuvent devenir méchants. Un utilisateur a commenté : « Trop de jeu excessif ». Un autre utilisateur a commenté : « Ouais, ça montre kyu krti hai ..Thora normal hokar jawab nhi de skti hai ».

Il fut un temps où Aishwarya Rai Bachchan disait avoir été qualifiée de fausse dans l’émission de Simi Garewal. Aishwarya a mentionné qu’elle n’avait jamais vraiment compris le sens du faux. « Je déteste qu’on me traite de faux ; je déteste ça. Mais je n’arrive pas à le comprendre. Je comprends cela comme le fait de surfer sur la vague d’opinions, qui changent en quelque sorte avec l’adulation et le succès lorsqu’elles sont confrontées encore et encore. Mais je Je n’arrive pas à comprendre comment les gens oublient qui ou ce qu’ils ont rencontré ou sont en train de rencontrer. Et quand la réalité les regarde en face, ils veulent juste croire que c’est irréel. C’est irréel pour moi. Je n’arrive pas à comprendre que. »

Aishwarya est une femme autodidacte et elle a parcouru un long chemin dans son parcours, passant du statut d’étrangère remplacée dans un film à celui d’irremplaçable. Son parcours est tout à fait remarquable et inspirant.