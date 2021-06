Quand Aishwarya Rai a rejeté CE film et a dit : « Si je l’avais fait, j’aurais été lynchée » | Buzz News

New Delhi: L’ancienne actrice de Miss Monde et de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan a fait ses débuts d’actrice époustouflants dans le film tamoul Iruvar de Mani Ratnam en 1997 et a obtenu sa première pause dans les films hindi avec Pyaar Ho Gaya la même année. Le buzz autour de la beauté d’Ash était élevé et les cinéastes faisaient la queue pour la signer. Mais saviez-vous qu’elle a rejeté le premier réalisateur de Karan Johar, « Kuch Kuch Hota Hai » ?

Rappelant une de ses anciennes interviews avec Filmfare, Aishwarya Rai a alors dit, « Je suis dans une situation de catch-22, vraiment. Bien que je sois une nouvelle venue, je suis comparée à toutes les actrices seniors. » Elle a ajouté : « Si j’avais fait le film, on aurait dit : « Regardez, Aishwarya Rai est de retour à faire ce qu’elle faisait à l’époque du mannequinat : laisser ses cheveux raides, porter des minis et faire la moue glamour dans la caméra .’ En fin de compte, le héros revient à la personne la plus réelle. Je sais que si j’avais fait Kuch Kuch Hota Hai, j’aurais été lynché. «

Lors de l’écriture de Kuch Kuch Hota Hai, Karan Johar avait en tête Twinkle Khanna pour le rôle de Tina. Il a avoué à plusieurs reprises que seul Ash était le seul à le rappeler. Parmi les autres actrices qui se sont vu offrir le rôle, citons Urmila Matondkar et Tabu.

Le rôle est finalement allé à Rani Mukerji après que le cinéaste Aditya Chopra a recommandé son nom à KJo.

Kuch Kuch Hota Hia est devenu un énorme succès avec Shah Rukh Khan, Kajol et Rani Mukerji. Pendant ce temps, Karan Johar et Aishwarya ont travaillé dans la sortie de 2016 Ae Dil Hai Mushkil avec Ranbir Kapoor et Anushka Sharma.