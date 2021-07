Quand ai-je besoin du test Covid et comment réserver ?

SI vous cherchez désespérément à partir en vacances à l’étranger cette année, vous devrez passer un test PCR.

Les voyages internationaux sont désormais prévus pour les Britanniques, mais uniquement vers certains endroits.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les vacances à l’étranger sont de retour pour les Britanniques Crédit : Getty – Contributeur

De nombreux pays exigent désormais un test Covid négatif de votre part avant de pouvoir entrer dans le pays.

Dans le cadre du système de feux de circulation au Royaume-Uni, vous devrez également effectuer une série de tests à votre retour.

Les tests de réaction en chaîne par polymérase (tests PCR) sont considérés comme le « gold standard » en matière de tests et sont différents des tests de flux latéral disponibles gratuitement auprès du NHS.

Vous devrez payer pour les tests PCR si vous souhaitez les utiliser pour voyager avec certains endroits payant plus de 100 £.

Vous ne devez pas utiliser le service de test du NHS pour vous tester avant un jour férié et le gouvernement vous a demandé d’organiser un test privé à la place.

O RÉSERVER UN ESSAI

Dans la grande rue

Les détaillants de High Street tels que Boots et Superdrug proposent tous deux des tests PCR.

Chez Boots, vous pouvez organiser un test privé pour 99 £.

Vous obtiendrez généralement vos résultats dans les 48 heures, mais si le test n’est pas concluant, vos frais seront remboursés et vous aurez alors la possibilité de payer pour répéter le test.

Chaque test est accompagné d’un « certificat d’aptitude au vol ».

Superdrug propose également un test PCR pour 120 £.

Il est important de noter que certains des tests High Street ne sont pas proposés aux enfants et que certains pays exigent des tests pour les plus jeunes pour vous laisser entrer.

Il existe de nombreuses autres cliniques privées à travers le pays qui proposent des tests PCR et le gouvernement les répertorie toutes ici.

Les tests PCR sont considérés comme la référence en matière de tests de coronavirus

Compagnies aériennes et prestataires de vacances

Si vous vous envolez au soleil, certaines compagnies aériennes proposent également leurs propres tests PCR.

British Airways a approuvé quatre fournisseurs dont elle acceptera également les tests.

Ces tests sont disponibles dans tout le pays et leur prix varie en fonction du fournisseur que vous choisissez.

British Airways a donné aux passagers des codes de réduction à certains fournisseurs, ce qui signifie que les tests de Nomad coûteront 166 £, de CityDoc 93 £, MedicSpot 127 £ et Halo 75 £.

Easy Jet offre une remise sur les tests de Randox Health qui coûteront 72 £ et Jet2 propose des tests de Living Care Group qui coûteront 75 £.

RyanAir s’est lié à des cliniques privées à travers le pays avec des prix allant de 149 £ à 219 £.

Tui propose également des tests de Screen 4 et Randox, au prix de 70 £ et 89 £ respectivement.

Virgin Atlantic n’offre pas de remises mais également des liens vers d’autres fournisseurs.

Hays Travel propose également aux clients une gamme de tests PCR approuvés par le gouvernement à partir de 45 £ – sur lesquels la société ne fait pas de profit.

Quelles sont les différences entre la PCR et les tests de flux latéral ?

NHS Test and Trace a mis à disposition des tests rapides d’antigènes à flux latéral aux côtés des tests standard de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en laboratoire.

Ces tests jouent un rôle différent, mais crucial dans la lutte contre le coronavirus au Royaume-Uni.

Les principales différences entre les tests PCR et Covid à flux latéral sont :

La durée des résultats

Précision et sensibilité au coronavirus

Un test est vérifié dans un laboratoire; l’autre donne un résultat « sur place »

Tests PCR

Les tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) sont les tests d’écouvillonnage les plus approfondis proposés aux Britanniques depuis plus d’un an.

L’écouvillon peut être prélevé dans un centre de service au volant ou à votre domicile.

Il est envoyé dans un laboratoire où un technicien de laboratoire recherche du matériel génétique du virus à l’aide d’un équipement hautement spécialisé.

Les résultats sont communiqués sous cinq jours ouvrés par SMS ou appel téléphonique.

Les tests PCR sont bien meilleurs pour trouver de très petites quantités de virus, surtout au début d’une infection.

Ceux-ci sont donc utilisés principalement chez les personnes qui présentent des symptômes de Covid.

Le Premier ministre a confirmé qu’il espère toujours autoriser les voyages à partir du 17 mai et a déclaré que les tests PCR de 150 £ pourraient être remplacés par des écouvillons à flux latéral de 5 £ afin que les familles en difficulté puissent se les permettre.

Les experts en voyages ont averti que les familles ordinaires risquaient de se voir refuser des vacances à l’étranger si les ministres insistaient sur des tests complets pour voyager à l’étranger.

Le chef d’EasyJet, Johan Lundgren, a déclaré au Sun: « L’exigence proposée pour deux tests pourrait s’élever à plus de 500 £ pour une famille de quatre personnes. »

Flux latéral

Les tests rapides (tests à flux latéral) signifient que les résultats sont disponibles « sur place » en une demi-heure seulement.

Ils fonctionnent de manière similaire à la bandelette de test rapide à flux latéral la plus connue – les tests de grossesse.

Un résultat positif se traduit par une bande sombre ou une lueur fluorescente sur la bandelette réactive, avec un résultat en 30 minutes environ.

Les tests Covid à flux latéral sont principalement utilisés par des personnes qui ne présentent pas de symptômes de coronavirus (asymptomatiques).

Un test de flux latéral Covid utilise un écouvillon du nez ou de la gorge d’un patient pour déterminer rapidement s’il est infecté par le virus.

Environ une personne sur trois qui a Covid au Royaume-Uni ne présente jamais de symptômes – mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas infectieuses.

Ce type de test est très efficace pour identifier les personnes porteuses du virus et contagieuses le jour même.

Mais ils ne sont pas aussi bons que le test PCR pour trouver le bogue chez les personnes qui ne sont pas encore contagieuses. Cela signifie donc que les résultats ne sont pas corrects à 100 %.

Les lieux de travail peuvent également obtenir des tests pour leurs employés en s’inscrivant auprès du gouvernement.