Quand acheter des euros, autre devise pour un voyage à l’étranger

C'est un bon moment pour être un Américain voyageant à l'étranger. La valeur du dollar américain a été à son plus fort depuis des années par rapport à de nombreuses grandes devises mondiales ces derniers temps, ce qui signifie que les voyageurs peuvent acheter plus à l'étranger que dans un passé récent. En d'autres termes, les Américains bénéficient effectivement d'une réduction sur les hôtels, les locations de voitures, les circuits et autres biens et services libellés dans de nombreuses devises étrangères. Mais on ne sait pas combien de temps dureront les bons moments. Certains peuvent se demander : Dois-je agir maintenant pour garantir un taux de change favorable ?

Le travail à distance pourrait être un allié improbable dans la lutte contre l’inflation de la Réserve fédérale “J’appuierais sur la gâchette maintenant”, a déclaré Aiden Freeborn, rédacteur en chef du site de voyage The Broke Backpacker. “Vous pourriez vous protéger et attendre de voir si les choses s’améliorent, mais cela pourrait se retourner contre vous”, a-t-il ajouté. “Ne sois pas trop cupide, accepte le fait que c’est une position très forte.” Voici ce qu’il faut savoir et comment en profiter.

“C’est le bon moment pour acheter des devises étrangères”

À quel point les voyageurs bénéficient-ils actuellement d’une remise ? Regardons le euro par exemple. L’euro – la monnaie officielle de 19 des 27 membres de l’Union européenne – a perdu de sa valeur au cours de la dernière année et a atteint la parité avec le dollar américain le 13 juillet, pour la première fois depuis 2002. La parité signifie que les deux monnaies avaient un taux de change de 1:1. Les Américains bénéficiaient toujours d’une remise d’environ 13% par rapport à il y a un an à la clôture du marché mardi, malgré un léger rebond par rapport à ce creux de plusieurs décennies. “Le taux de change actuel est ridicule”, a déclaré Charlie Leocha, président de Travelers United, un groupe de défense, à propos du niveau déprimé de l’euro. “Cela rend tout ce qui était cher en Europe, mais pas si cher que ça.” Mais la force du dollar ne se limite pas à l’euro.

Par exemple, le Indice large nominal du dollar américain mesure l’appréciation du dollar par rapport aux devises des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, comme le dollar canadien, la livre sterling, le peso mexicain et le yen japonais en plus de l’euro. Il a augmenté de plus de 9 % l’an dernier. En outre, l’indice se situe autour de son point le plus élevé datant d’au moins 1973, selon Andrew Hunter, économiste américain senior chez Capital Economics. Il y a une exception : la période de mars à mai 2020, lorsque les voyages internationaux étaient largement inaccessibles en raison de la pandémie de Covid-19. “Je pense que dans l’ensemble, c’est probablement le bon moment pour partir à l’étranger”, a déclaré Hunter. “C’est le bon moment pour acheter des devises étrangères, en gros.”

Pourquoi le dollar américain s’est renforcé

La force du dollar est largement attribuable à trois facteurs, a expliqué Hunter. La plus conséquente est peut-être la La campagne de la Réserve fédérale américaine pour augmenter les taux d’intérêt (c’est-à-dire les coûts d’emprunt). La banque centrale a été plus agressive que d’autres dans le monde, a déclaré Hunter ; la dynamique crée une incitation pour les investisseurs internationaux à conserver leurs fonds dans des actifs en dollars puisqu’ils peuvent généralement obtenir un rendement plus élevé.

Le dollar pourrait encore se renforcer, mais il pourrait retomber. Andrew Hunter économiste américain senior chez Capital Economics

En outre, une flambée des prix du pétrole cette année a nui aux perspectives de croissance de certains pays développés (en particulier en Europe) par rapport aux États-Unis. Et l’incertitude économique (due à des facteurs tels que les craintes d’inflation et de récession et la guerre en Ukraine) a conduit les investisseurs à affluer vers valeurs refuges comme le dollar américain. Alors que le dollar américain restera probablement fort pendant encore six mois environ, il est probablement à son apogée ou proche de son apogée par rapport aux autres principales devises compte tenu de la dynamique économique actuelle, a déclaré Hunter – avec la mise en garde que les mouvements de devises sont notoirement difficiles à prévoir. “Vous avez toujours l’incertitude de ce qui se passera dans le futur”, a-t-il ajouté. “Le dollar pourrait encore se renforcer, mais il pourrait retomber.”

Payez à l’avance pour garantir des taux de change bas

Bien sûr, ce n’est pas tout pour dire que les Américains récolteront des bénéfices financiers dans le monde entier. Mais les touristes qui planifient ou envisagent un voyage dans un pays où le dollar est historiquement fort peuvent bénéficier de ce taux de change favorable en réservant un hôtel, une voiture de location ou un autre service aujourd’hui au lieu de reporter le coût, selon les experts en voyages. Cela vaut particulièrement la peine pour ceux qui ont un voyage dans au moins trois mois, a déclaré Leocha. “Vous pouvez payer à l’avance, et parfois vous bénéficiez d’une réduction pour payer à l’avance – vous bénéficiez donc d’une réduction et du faible taux de change”, a-t-il déclaré.

Attention : dans certains cas, vous devrez peut-être payer des frais de transaction à l’étranger supplémentaires pour un achat par carte de crédit à l’étranger. Certaines cartes de voyage éliminent cependant ces frais, qui s’élèvent généralement à 3% du prix d’achat, a déclaré Leocha. Les frais peuvent dépendre du lieu d’établissement de l’entreprise avec laquelle vous traitez. Il n’y a pas de frais de transaction étrangère si l’achat est effectué par l’intermédiaire d’une entité américaine tierce comme Expedia, mais il y en a souvent un s’il est réservé directement par une entité étrangère comme l’hôtel lui-même, a déclaré Leocha.

Quand convertir de l’argent pour un voyage à l’étranger