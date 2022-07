Quand Abhishek Bachchan a révélé la VÉRITÉ sur le lien d’Aishwarya Rai Bachchan avec Jaya Bachchan

Le couple puissant de Bollywood, Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan, parvient à donner des objectifs amoureux avec leur chimie inséparable. Abhishek et Aishwarya sont éperdument amoureux l’un de l’autre et leurs photos en disent long sur leur véritable lien. Abhishek a parlé une fois de tout son cœur de la relation d’Aishwarya avec sa belle-mère Jaya Bachchan. L’acteur de Dasvi a révélé à quel point Aishwarya et Jaya sont extrêmement proches l’une de l’autre.

Dans la saison 3 de Koffee With Karan, Abhishek et Aishwarya ont honoré le jeu télévisé de Karan Johar avec beaucoup d’élégance. Karan a interrogé Abhishek sur les trois femmes de sa vie : sa mère, sa sœur aînée et sa femme, et comment il a une place extrêmement spéciale dans toutes leurs vies. Abhishek a déclaré que le crédit doit être accordé à toutes les filles car il a très peu à faire. Il a également déclaré que Jaya Bachchan et Aishwarya étaient assez proches l’une de l’autre. Il a révélé comment ils parlent de tout et il sent que sa mère s’est facilement déplacée dans l’espace d’être la confidente d’Aishwarya dans la maison.

Abhishek a déclaré: “Je pense que la seule personne qui peut vraiment combler ce vide est sa belle-mère parce qu’elle aussi savait ce que c’était que de faire ça. Et je pense vraiment que Maa l’a fait.” Eh bien, le lien étroit d’Aishwarya avec sa belle-fille est évident sur les pages de médias sociaux d’EHR.

Sur le plan du travail, Aishwarya sera vue dans Ponniyin Selvan: I de Mani Ratnam, et le film sortira en salles le 30 septembre. Le film mettra également en vedette Vikram, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Jayaram, Sobhita Dhulipala et d’autres dans rôles pivots. Le teaser du film est sorti et les fans d’Aishwarya ont été stupéfaits de la voir dans le personnage de Rajkumari Nandini.