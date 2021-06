C’est l’anniversaire de R Madhavan le 1er juin et l’acteur a eu 51 ans cette année. Un fait intéressant à propos de l’acteur-cinéaste est qu’il est l’un des premiers à marquer sa présence lorsque l’Inde vient de commencer à produire des séries Web. Madhavan a joué le rôle principal dans «Breathe» d’Amazon Prime Video qui a été diffusé en 2018. Puis en 2020, Abhishek Bachchan a repris l’émission avec «Breathe: Into the Shadows».

En parlant de Madhavan et d’Abhishek, les acteurs ont beaucoup de similitudes en ce qui concerne leur carrière dont DNA a même parlé avec Bachchan. Les deux acteurs ont fait leurs débuts au cinéma en 2000 – Madhavan avec «Alaipayuthey» et Abhishek avec «Refugee». Tous deux ont joué le même personnage dans «Yuva» de Mani Ratnam qu’il a tourné simultanément en tamoul sous le nom de «Aaytha Ezhuthu». De plus, Abhishek a joué dans le remake en hindi du film tamoul «Run» qui avait Madhavan dans le rôle principal.

Parlant de pure coïncidences, Abhishek avait dit à DNA en 2020: « Il y a un lien cosmique avec Maddy et moi. C’est un acteur merveilleux pour qui j’ai beaucoup de respect. C’est un acteur que je peux heureusement appeler mon ami. Il est tellement talentueux et un gars si gentil. Je suis très heureux de partager toutes ces coïncidences avec lui. «

Abhishek et Madhavan ont même partagé un espace d’écran dans «Guru» de Mani Ratnam dans lequel le premier jouait le rôle principal.

Actuellement, Madhavan se prépare pour ses débuts de réalisateur «Rocketry: The Nambi Effect» dans lequel il joue le rôle principal de Nambi Narayanan. Le film sort en plusieurs langues, à savoir l’hindi, le tamoul, l’anglais, le télougou, le malayalam et le kannada.