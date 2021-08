Quand Aamir Khan s’est rendu chez Hrithik Roshan pour le convaincre de ‘Rang De Basanti’, il a dit ‘c’est un bon film, kar le’

La vedette d’Aamir Khan « Rang De Basanti » était un film emblématique. Il mettait également en vedette R Madhavan, Soha Ali Khan, Siddharth et Sherman Joshi dans des rôles clés. Rakeysh Omprakash Mehra a récemment publié son « autobiographie intitulée L’étranger dans le miroir » où il a révélé qu’Aamir Khan avait tenté de convaincre Hrithik Roshan de jouer le personnage de Karan Singhania dans le film. Le rôle a été joué par l’acteur tamoul Sidharth.

Dans ses mémoires, le réalisateur a évoqué les différents défis auxquels il a été confronté lors du tournage de « Rang De Basanti », dont l’un était le casting pour le rôle de Karan Singhania. Rakeysh a également partagé qu’il avait approché quelques personnes pour le rôle, dont les acteurs Hrithik Roshan, Farhan Akhtar et Abhishek Bachchan.

Selon News18, un extrait de son livre disait: « Tous les acteurs connus n’arrêtaient pas de refuser le rôle de jouer Karan Singhania. Je l’avais d’abord offert à Farhan Akhtar. C’était une époque où il n’avait jamais joué dans un film auparavant et était l’un des jeunes réalisateurs les plus respectés. Il était à la fois surpris et amusé. Quand je l’ai raconté à Abhishek, il m’a dit à brûle-pourpoint : « Je pensais que tu étais fou, mais après avoir entendu ta narration, je pense que tu es complètement fou. »

« J’ai demandé à Aamir de mettre un mot avec Hrithik Roshan. Aamir est même allé chez Hrithik. ‘C’est un bon film-kar le’ (faites-le). Mais ce n’était pas censé être. Finalement, Siddharth a signé sur le pointillé. en janvier 2005, un mois avant le tournage. Il n’avait jamais fait de film en hindi auparavant. Bharathi avait vu le film tamoul Boys, avec Siddharth, quelques mois avant le tournage, et son énergie et sa combinaison unique d’innocence et de naïveté sont venues Elle pensait qu’il pouvait bien résoudre le conflit dans le personnage de Karan. Les acteurs principaux ont accepté les petits rôles avec grâce – Om Puri, Anupam Kher, Kirron Kher, Mohan Agashe et KK Raina sont tous maîtres de leur métier et ont formé une unité fiable sur laquelle nous avons construit le film », a-t-il ajouté.

Rakeysh a précédemment révélé que l’acteur hollywoodien Daniel Craig avait auditionné pour un rôle dans le film à succès de 2006, cependant, il a pris un contrôle de pluie alors qu’il était choisi pour le rôle de James Bond dans » Le ciel est bleu » entre-temps. Daniel devait jouer le personnage de James McKinley, le geôlier britannique qui a accompagné Bhagat Singh, Rajguru et Sukhdev jusqu’à leur pendaison dans le film.

Le réalisateur a également partagé que l’acteur Shah Rukh Khan avait été approché pour le rôle du Flt Lt Ajay Rathod et qu’il s’était même rendu aux États-Unis où l’acteur jouait pour « Swades », pour le signer, cependant, les dates n’ont pas fonctionné. Le rôle a ensuite été joué par R Madhavan.