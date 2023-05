Quand Aamir Khan s’est ouvert sur la disparité des salaires à Bollywood, « Les héroïnes travaillent dur, le caméraman aussi »

La disparité salariale n’est pas un nouveau terme à Bollywood. Il est reporté depuis l’âge, mais au fil du temps, les célébrités en ont parlé. Cela s’est révélé lorsque les actrices ont rapidement parlé de ne pas être payées de la même manière. Priyanka Chopra, Taapsee Pannu, Anushka Sharma et d’autres ont parlé d’être moins payés que leurs co-stars masculines. Il y a longtemps, Kareena Kapoor a refusé Kal Ho Na Ho pour la même raison. Plus tôt, Aamir Khan s’est souvent ouvert sur les disparités salariales dans l’industrie et il a une théorie différente.

Aamir Khan estime que les actrices devraient être payées de manière égale ou supérieure en fonction de leur travail et de leurs capacités. Dans une interview avec NDTV, Aamir Khan était présent avec Rani Mukerji et Kareena Kapoor Khan lors de la promotion de leur film Talaash : The Hunt Begin. Selon lui, le salaire n’a rien à voir avec le sexe, c’est en fonction de ce que vous pouvez rapporter à l’entreprise. Il a dit que les héroïnes travaillaient très dur, mais les caméramans aussi, et les éclaireurs sur le plateau aussi, nous devrions tous être payés de la même manière. »

Il a ensuite clarifié son propos lorsqu’on lui a demandé s’il comparait les héroïnes aux garçons légers. Il expliqua « Je compare l’héroïne, le garçon léger et moi-même. Nous travaillons tous dur, je travaille dur, et le garçon léger aussi. Pourquoi est-il payé différemment de moi ? » Selon lui, une personne devrait être payée sur la base de la collecte au box-office. Cela ne dérangera pas Aamir si Rani Mukerji occupe plus de sièges, alors elle devrait être payée plus que lui. Il a développé son point avec un exemple et les dames assises à côté de lui ont accepté. L’acteur de Laal Singh Chaddha a en outre ajouté que c’est un domaine où la corruption ne fonctionne pas. Un acteur ne peut pas soudoyer le public pour qu’il regarde le film.

Sur le front du travail, Aamir Khan a été vu pour la dernière fois dans Laal Singh Chaddha qui a lamentablement échoué au box-office. Il devait ensuite jouer dans Campeones, mais il en est sorti en tant qu’acteur et continuera à produire le remplissage. Il voulait que Salman Khan fasse la une du projet, mais les choses ne se sont pas concrétisées. Cependant, des rapports suggèrent maintenant que Ranbir Kapoor a manifesté son intérêt à jouer le rôle principal.