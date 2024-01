Quand à Paris : Hipple développe une palette pour 2024 dans la Ville Lumière

L’inspiration sous toutes ses formes se retrouve à presque tous les coins de la Mecque urbaine mondiale de la France, et ces mêmes influences traversent fréquemment l’Atlantique jusqu’aux consommateurs américains via de nombreux canaux, y compris les produits pour la maison.

Caroline Hipple, de Norwalk Furniture, participe régulièrement Maison & Objet pour avoir un aperçu direct de ce qui retient l’attention de la communauté et du marché du design européen. En septembre dernier, Hipple et Dixon Bartlett, directeur de la création, ont assisté au salon (leur 21e visite), notant les principales influences qu’ils ont découvertes, à la fois sur le salon et dans la rue :

Lors de notre randonnée annuelle, nous visitons à la fois les espaces directionnels de la ville et les allées du Parc d’Expostion. Les grands magasins, les boutiques spécialisées, les créateurs et les maisons de tissus fournissent une richesse de données créatives dont nous pouvons nous nourrir pour nous inspirer du design des prochaines années.

Partager des moments avec les leaders des tendances de l’industrie et les journalistes pour comparer leurs notes sur ce que nous voyons est un ingrédient secret important de notre sauce. Nous sommes reconnaissants de la contribution de notre communauté de designers et de ceux qui tentent de trouver les indices que nous sommes.

Après avoir retracé nos itinéraires chaque année pour ces 21, nous pouvons constater des changements à la fois spectaculaires et subtils qui éclairent notre travail de tendances et de couleurs pour Norwalk.

« Mamie » millénaire

Les Grandmillennials ont trouvé leur place à Paris. Pensez aux mini-imprimés nostalgiques, tels que Liberty of London et Boho Chic canalisant YSL dans les années 1970 et sa période paysanne russe. Il y a très certainement une ambiance hippie des années 70 dans le mash up.

Uber directionnel Merci a lancé « Chez Grand Mère » en clin d’œil à cette tendance et l’a étoffé avec la nostalgie des années 1930 et 1940 dans la restauration et des tonnes d’« artisanat » (crochet, dentelle et utilisation de fils frappants) dans les vêtements et les tables. Les arts textiles dans les vitrines de Dior ont également souligné que cette tendance atteint à la fois les niveaux de prix élevés et bas. Etro et Dries Van Noten, les rois du bohème et du mélange de textures et d’imprimés, ont apporté leur clin d’œil dans un jeu de motifs à cet esprit nostalgique. Il s’agit de la prochaine vague de confort douillet et nostalgique post-COVID alors que nous essayons de retrouver un sentiment de sécurité dans le monde à l’envers en ce moment.

Les couleurs apparaissaient dans des associations fraîches de citron, sorbet, jade, herbe, violette framboise et lavande, ainsi que dans les nuances vivaces de moutarde et de citron avec une touche de menthe.

Formes organiques

Formes organiques et découpes matissiennes : pensez à Jean Cocteau, Gio Ponti et Matisse. Courbes, formes et matières dans un esprit moderne mais doux. C’est un mélange d’ambiances du milieu du siècle et des années 70. Aucun angle droit n’était présent ; chaque coin avait un rayon doux.

Terre cuite et émaux blancs vus dans des décors très élégants, comme les vitrines de Frances Palmer à deGournay.

Et les couleurs deviennent définitivement plus épicées : corail, cacao, toffee, vigogne, mélangés à du blush et du blanc, et une touche d’épice de citron pour le faire chanter.

Vert, noir et blanc.

Les verts de toutes les nuances étaient présents. Mais les plus accrocheuses étaient les émeraudes associées au blanc éclatant et au charbon de bois ou à l’ébène.

D’autres teintes allant de l’épicéa à la sauge en passant par le celedon étaient toutes bien représentées dans plusieurs catégories d’ameublement.

Jeu de motifs

L’imagerie la plus photographiée et publiée par Maison & Objet était l’étonnante installation et le brillant cube directionnel d’inspiration d’Elizabeth Leriche, The Pattern Factory.

Elle a choisi des articles de l’exposition et les a assemblés selon des ambiances de couleurs et de motifs. Elle a également inclus une salle montrant comment les tissus sont « imprimés » avec des blocs de bois, des sérigraphies et du tie-dye shibori. Et un tigre ou deux. C’était l’espace incontournable du salon.

Nous sommes de retour chez nous maintenant et inspirés pour interpréter ce travail dans notre programme d’automne 2024. Et je suis heureux de dire que l’automne 2023 à Norwalk était juste au bon moment, avec nos mash-ups audacieux et nos couleurs émeraude, ébène et blanc.

