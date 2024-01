Quand a lieu PFL Europe Paris 2024 ? Informations sur les billets, carte de combat, comment regarder et diffuser

La nouvelle saison du PFL Europe débute en France.

Le premier événement de la saison PFL Europe de cette année a été annoncé et il aura lieu à Paris.

Dans l’événement principal, l’un des espoirs les plus excitants du MMA européen, Cédric Doumbe, affrontera son compatriote français Baissangour Chamsoudinov dans une compétition de poids welters.

Voici tout ce que vous devez savoir avant Doumbe contre Chamsoudinov.

Date, heure de début Doumbe vs Chamsoudinov

Date: jeudi 7 mars

jeudi 7 mars Heure de début: À déterminer

Les horaires de cet événement n’ont pas été confirmés au moment de la rédaction de cet article.

Puis-je regarder Doumbe contre Chamsoudinov sur DAZN ?

La carte sera diffusée en direct sur DAZN dans les pays ci-dessous :

L’Europe 

Royaume-Uni (y compris tous les territoires), Irlande, Espagne, Allemagne, Italie, Grèce, Portugal, Autriche, Belgique, Suisse, Albanie, Tadjikistan, Andorre, Turquie, Arménie, Turkménistan, Azerbaïdjan, Ukraine, Biélorussie, Ouzbékistan, Bulgarie, Saint-Pierre & Miquelon, République tchèque, Îles Féroé, Géorgie, Gibraltar, Groenland, Guernesey, Hongrie, Israël, Jersey, Kazakhstan, Kirghizistan, Malte, Slovaquie, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne et Islande .

Asie-Pacifique

Cambodge, Timor, Micronésie, Fidji, Indonésie, Japon, Kiribati, Laos, Macao, Malaisie, Îles Marshall, Mongolie, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Singapour, Îles Salomon, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Philippines et Nouvelle-Zélande.

Caraïbes

Saint Martin

Vous pouvez souscrire un abonnement ici. Cependant, si vous résidez en Argentine, au Chili et en Colombie, vous devez télécharger l’application DAZN depuis l’App Store d’Apple ou le Google Play Store d’Android, puis vous inscrire à partir de là, plutôt que via un navigateur Web.

Quels appareils sont pris en charge par DAZN ?

DAZN propose des applications disponibles pour toutes les plateformes suivantes : Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Amazon Fire Tablet, Android Phone & Tablet, iPhone & iPad, Android TV, LG, Smart TV, Panasonic Smart TV, Samsung. Smart TV, Sony Smart TV, SmartCast, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Roku.

Voici une liste complète des appareils sur lesquels DAZN est disponible, en plus des navigateurs Web sur DAZN.com (si vous êtes en Argentine, au Chili et en Colombie, vous devez télécharger l’application DAZN depuis l’App Store d’Apple ou le Google Play Store d’Android, puis inscrivez-vous à partir de là, plutôt que via un navigateur Web) :

Appareils mobiles Appareils de télévision et de diffusion en continu Consoles de jeux iPhone, iPad Clé Amazon Fire TV Playstation 4 Téléphones, tablettes Android Android Télévision PlayStation 5 Tablette Amazon Fire Apple TV Xbox One Google Chromecast Xbox Série X | S Hisense Téléviseur intelligent LG, Smartcast Téléviseurs intelligents Panasonic, Samsung et Sony Philips, Roku Vestel Vizio

Où est Doumbe contre Chamsoudinov ?

Le combat aura lieu à l’Accor Arena de Paris, en France.

Informations sur les billets pour Doumbe vs. Chamsoudinov

Les billets pour cet événement sont disponibles à l’achat dès maintenant auprès de AccorArena.com.

Cédric Doumbé disque et biographie

Nationalité: Français

Français Date de naissance: 13 août 1992

13 août 1992 Hauteur: 5′ 8″

5′ 8″ Atteindre: 75″

75″ Total des combats : 5

5 Enregistrer: 5-0-0

Baissangour Chamsoudinov disque et biographie

Nationalité: Français

Français Date de naissance: 16 août 2001

16 août 2001 Hauteur: 5′ 10″

5′ 10″ Atteindre: N / A

N / A Total des combats : 8

8 Enregistrer: 8-0-0

Carte de combat Doumbe contre Chamsoudinov