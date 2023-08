Alors… quand a lieu le tirage au sort de la Ligue Europa ? Nous sommes déjà prêts pour la compétition, la saison étant déjà lancée.

Cette année, les chances de l’Angleterre dans la compétition ont augmenté avec pour la première fois trois équipes en phase de groupes. Les favoris de la compétition, Liverpool, sont rejoints par Brighton et Hove Albion qui se qualifient pour l’Europe pour la première fois de leur histoire – et les deux équipes chercheront une chance réaliste d’aller loin dans la compétition.

Et puis il y a l’affaire pas si petite de West Ham United, fraîchement sorti d’un trophée européen la saison dernière et prêt à tout recommencer dans une compétition plus grande. Ça va être une bonne chose.

Zoltan Gera fait match nul avec Manchester United en Ligue Europa la saison dernière (Crédit image : Getty Images)

Quand a lieu le tirage au sort de la Ligue Europa ?

Le tirage au sort des groupes de la Ligue Europa 2023/24 a lieu le 1er septembre à 8h00, heure du Royaume-Uni. Il sera diffusé en direct du Grimaldi Forum, Monaco.

Là-bas, il y aura probablement le présentateur régulier Pedro Pinto aux côtés du secrétaire général adjoint de l’UEFA, Giorgio Marchetti, qui choisira les équipes pour le tirage au sort de la phase de groupes de cet automne aux côtés d’un invité très spécial.

VIDÉO : Comment fonctionne réellement le nouveau format de la Ligue des champions

Comme le veut la tradition, une équipe de chaque pot sera répartie en huit groupes. Les premiers matchs se joueront le 21 septembre et la finale de cette année aura lieu au stade Aviva de Dublin.

Habituellement, le tirage au sort de la Ligue des Champions, le tirage au sort de la Ligue Europa et le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence sont effectués en même temps. Ce n’est pas le cas pour 2023/24, le tirage au sort de la Ligue des champions ayant eu lieu un jour plus tôt.

Les ballons du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa de la saison dernière (Crédit image : FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

2023/24 est la dernière édition du tournoi à réunir 32 équipes, le format devant être élargi pour la saison suivante. L’année prochaine, 36 clubs seront qualifiés pour la compétition, avec une phase de groupes « à la suisse ».

La Premier League devrait se voir attribuer une cinquième place en UCL par l’UEFA.

Plus d’histoires sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa

L’Arabie Saoudite serait en pourparlers avec l’UEFA sur une place « wildcard » pour la Saudi Pro League en Ligue des Champions.

Avec deux grands retours au classement européen cette saison, déclare la présentatrice de TNT Sports Laura Woods elle « mourrait intérieurement » si Arsenal accédait à la finale de la Ligue des champions à Wembley, tandis que Steve Howey a identifié Le plus grand facteur de Newcastle avant de jouer dans la compétition pour la première fois depuis deux décennies.

Pendant ce temps, l’ancienne star de Liverpool et d’Arsenal Jermaine Pennant a expliqué ce que l’on ressent en étant le seul finaliste anglais de la Ligue des champions à ne pas être sélectionné par les Trois Lions..