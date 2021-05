Quand a lieu le prochain événement Apple?

Apple est une entreprise qui aime les événements, et cela était plus évident en 2020 que jamais auparavant, la société organisant trois mois consécutifs de révélations de produits dans la seconde moitié de l’année. Ce rythme ne ralentit pas en 2021, avec l’événement Spring Loaded d’Apple révélant le nouvel iPad Pro, l’Apple TV 4K et l’iMac 24 pouces en avril, et la WWDC 2021 approche à grands pas.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le calendrier des événements à venir d’Apple.

Quand aura lieu le prochain événement Apple? Le prochain événement Apple devrait être la WWDC 2021, qui débutera le lundi 7 juin 2021. Bien que la conférence soit un événement d’une semaine conçu pour les développeurs, l’émission débutera par une allocution le premier jour. Apple a confirmé que le discours d’ouverture de la WWDC 2021 devrait débuter à 10h PDT en Californie, ce qui se traduit par 13h HAE pour ceux de la côte Est et 18h BST pour ceux qui se connectent depuis le Royaume-Uni. Voici une ventilation complète des horaires des événements: ROYAUME-UNI: 20 avril à 18h BST

20 avril à 18h BST NOUS: 20 avril à 10h PDT / 13h EDT

20 avril à 10h PDT / 13h EDT Canada: 20 avril à 10h PDT / 13h EDT

20 avril à 10h PDT / 13h EDT L’Europe : 20 avril à 19h CEST

20 avril à 19h CEST Inde: 20 avril à 22h30 IST

20 avril à 22h30 IST Australie: 21 avril à 1h00 AWST / 3h00 AEST Qu’annoncera Apple à la WWDC? La WWDC est généralement l’endroit où Apple annonce les prochaines mises à jour pour ses systèmes d’exploitation iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, alors attendez-vous à voir iOS 15, macOS 12 et d’autres mises à jour détaillées lors de la keynote. Cependant, Apple a profité de l’occasion pour révéler la transition d’Intel vers ses propres processeurs Apple Silicon à la WWDC 2020, et il a lancé des kits de niveau professionnel comme le Mac Pro et les MacBook et iMac à la WWDC dans le passé, alors ne présumez pas la WWDC. 2021 sera uniquement axé sur les logiciels – en particulier avec tant de produits rumeurs sous la ceinture d’Apple en ce moment. Cela dit, il ne serait pas trop déplacé pour Apple d’annoncer ses puces Apple Silicon de nouvelle génération – probablement les M1X ou M2 – à utiliser dans les rumeurs redessinées MacBook Pro et MacBook Air. Selon les rumeurs, de nouveaux AirPods seraient également en préparation, et étant donné qu’aucune des gammes existantes ne prend en charge le niveau sans perte à venir sur Apple Music en juin, il serait logique qu’Apple révèle une nouvelle paire d’AirPods qui le peut. Il convient également de souligner que l’invitation présente un Memoji portant des lunettes avec des icônes reflétées dans le verre, ce qui suggère qu’Apple pourrait être sur le point de révéler ses lunettes Apple AR tant attendues.



Ils ne seraient probablement pas publiés tout de suite, car Apple aime révéler de nouvelles catégories de produits bien avant le lancement – comme il l’a fait avec l’Apple Watch – mais cela donnerait aux développeurs une chance de commencer à développer du contenu pour le produit avant sa sortie. Prochains événements Apple Bien que la WWDC 2021 soit peut-être le seul événement Apple confirmé pour le moment, Apple a tendance à organiser des événements à la même période chaque année, ce qui permet de prédire un peu plus facilement le lancement de certains produits. Bien que 2020 ait certes rompu avec le calendrier standard en raison du COVID-19, nous imaginons qu’Apple reviendra à son calendrier de sortie de produit standard à partir de ce moment. Événement de septembre 2021 Le prochain grand événement après la WWDC devrait être l’événement de septembre 2021. Traditionnellement, c’est là qu’Apple révèle la dernière gamme d’iPhone, nous nous attendons donc à voir la série iPhone 13 en septembre, peut-être aux côtés de la révélation de l’Apple Watch Series 7 redessinée et peut-être d’un nouvel iPad et iPad Air aussi. Événement d’octobre 2021 Le dernier événement de l’année pour Apple sera probablement l’événement d’octobre. Apple a tendance à lancer de nouveaux Mac à cette période de l’année, il est donc probable que la société révélera les MacBook Pro et MacBook Air redessinés, et éventuellement de nouvelles entrées dans la gamme iMac – après tout, certaines personnes ont besoin d’un écran plus grand que 24 pouces. Si Apple n’annonce pas les iPad mis à jour en septembre, il le fera probablement lors de l’événement d’octobre. Contenu connexe