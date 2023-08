Quand a lieu le premier débat primaire présidentiel républicain de 2024 et comment pouvez-vous le regarder?

La première Républicain le débat primaire doit avoir lieu dans Milwaukee, Wisconsin le 23 août.

Le Fox News le débat débutera à 21 h HE (20 h, heure locale) au Forum Fiserv et sera couvert sur toutes les plateformes exploitées par le réseau d’information, y compris Affaires de renard Réseau, Fox News Digital, le Nation du renard service de diffusion en continu et Fox News Audio.

Le débat sera animé par Bret Baier et Martha MacCallum.

Fox Business Network devrait organiser le deuxième débat le 27 septembre à la Ronald Reagan Presidential Library à Simi Valley, en Californie.

Le débat de Milwaukee durera deux heures et se terminera vers 23h HE (22h heure locale).

Huit candidats se sont qualifiés pour participer au débat, l’ancien président Donald Trump disant qu’il n’assistera pas mais fera plutôt une interview avec l’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson.

Détails du format de débat obtenus par Semafor indiquent que même si les candidats ne feront pas de déclarations liminaires, ils auront chacun 45 secondes pour s’exprimer à la fin du débat.

Lorsqu’on leur pose une question, ils auront une minute pour répondre, avec 30 secondes pour tout suivi.

Certaines questions comprendront « du son ou de la vidéo, y compris des questions pré-enregistrées soumises par les étudiants » via la Young America’s Foundation, Semafor noté.

Les candidats qualifiés comprennent M. Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum et l’ancien vice-président Mike Pence. .

On ne sait toujours pas si le maire républicain de Miami, Francis Suarez, a franchi le seuil, selon CBS News.

L’ancien représentant du Texas Will Hurd, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’animateur de radio de droite Larry Elder ne se sont pas encore qualifiés.

Les candidats doivent prouver qu’ils ont franchi le seuil des résultats des sondages requis et le nombre de donateurs individuels au moins 48 heures avant le débat.

Ceux qui veulent prendre part au débat doivent signer un certain nombre d’engagements, comme celui de soutenir l’éventuel candidat du parti. M. Trump a déclaré qu’il ne signerait pas l’engagement, qui a également été critiqué par MM. Christie et Hutchinson, selon le Milwaukee Journal Sentinelle.

