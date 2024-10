Quand a lieu le match 2 de la série Padres contre Dodgers NL Division Series ? Date, heure et files d’attente

Comment les enclos des releveurs s’aligneront-ils après le starter de chaque équipe ?

Padres : San Diego a roulé relativement fort sur ses releveurs lors du premier match. Mais après deux jours de congé avant le NLDS, ce groupe devrait encore être frais pour le deuxième match. Jason Adam et Tanner Scott resteront les principales armes de préparation du plus proche Robert Suarez (le seul haut -releveur à effet de levier qui n’a pas lancé samedi). Attendez-vous à ce que le gaucher Adrian Morejon soit appelé à affronter Ohtani et Freeman au milieu de la manche si la situation se présente. Les droitiers Bryan Hoeing et Jeremiah Estrada pourraient également être appelés pour ces manches intermédiaires.