DANCING On Ice a débuté avec un premier épisode dramatique.

La favorite du public, Lady Leshurr, est arrivée dernière à ses débuts sur la glace – mais elle ne fera face à la perspective de l’élimination que dans l’épisode de la semaine prochaine. Voici comment fonctionne le processus …

Quand a lieu la première élimination de Dancing on Ice 2021?

La première élimination interviendra après un vote du public lors de la deuxième semaine de l’émission, le 24 janvier.

Six célébrités ont participé au premier spectacle de la série et la semaine prochaine, les six autres se produiront.

Les célébrités qui se produiront la semaine prochaine seront: Colin Jackson, Billie Shepherd, Graham Bell, Sonny Jay, Myleene Klass et Faye Brookes.

Quel est le processus d’élimination de Dancing on Ice?

Tout comme Strictly Come Dancing, les couples en bas du classement de chaque semaine s’affronteront dans un « Save Me Skate ».

Lady Leshurr a été débarquée dans la position malheureuse après le premier épisode, elle dansera donc contre le couple qui se retrouvera en bas la semaine prochaine.

Dans un remaniement du format de cette année, les juges seront en mesure de donner à un patineur étoile un «billet d’or», la chance d’obtenir l’immunité d’un vote du public.

Au cours des deux premières semaines, un couple par semaine recevra un billet et sera sauvé du vote, garantissant ainsi sa progression vers le tour suivant.

Le Golden Ticket n’aura lieu que dans les deux premiers épisodes, ce qui signifie qu’un couple de chaque semaine sera à l’abri de l’élimination.

Rufus Hound a reçu le ticket d’or des juges lors de la première semaine de la compétition.

Après cela, à partir de la troisième semaine – qui est la Semaine de la musique – tous les patineurs seront soumis au vote du public.