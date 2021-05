BRAVOCON 2021 est de retour pour sa deuxième année, et les fans ne pourraient pas être plus excités.

Comme pour son année inaugurale, BravoCon se tiendra à New York.

4 Andy Cohen est dans la vidéo teaser de la BravoCon 2021 Crédits: Getty – Contributeur

Quand a lieu la BravoCon 2021?

BravoCon 2021 aura lieu du 15 octobre au 17 octobre 2021.

L’événement aura lieu à New York, bien que le lieu exact n’ait pas encore été annoncé.

L’animateur de Watch What Happens Live, Andy Cohen, a confirmé qu’il organiserait l’événement.

« Je vous verrai à BravoCon! » il a confirmé dans la vidéo teaser.

4 C’est la deuxième année de BravoCon Crédits: Getty – Contributeur

Qui sera à la BravoCon 2021?

Au moment d’écrire ces lignes, la gamme BravoCon 2021 n’a pas été annoncée.

Cependant, ce qui semble être confirmé, c’est que Andy Cohen sera là, très probablement dans une capacité d’hébergement.

L’annonce officielle promet également d’avoir « tous les favoris des fans » a l’événement.

Cela signifie que vous verrez probablement des stars de la plupart des franchises Real Housewives.

4 Beaucoup de vraies femmes au foyer seront là Crédits: Getty

Pourquoi la BravoCon a-t-elle été annulée en 2020?

Comme pour presque tout le reste en 2020, BravoCon a été mis à l’écart par la pandémie de coronavirus.

Cependant, en 2019, BravoCon a été un énorme succès.

4 La BravoCon inaugurale a été un énorme succès Crédits: Getty – Contributeur

Plus de 10 000 fans réunis dans les trois salles, alors voyez plus de 90 « Bravo-lebrities », y compris des stars du Franchises Real Housewives, Sous le pont, règles de Vanderpump, et plus encore.

Nul doute qu’il y aura ce même type de célébrités – et plus encore! – dans le dernier épisode de BravoCon.