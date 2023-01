Quand a lieu Burns Night 2023 et comment est-elle célébrée ? – Le soleil

LA vie du poète écossais Robert Burns est célébrée chaque année en Ecosse.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Burns Night.

Les poèmes de Burns ont inspiré des générations

Quand est Burns Night ?

Chaque année, la vie et l’œuvre du poète Robert Burns sont célébrées dans le monde entier le 25 janvier, le jour de sa naissance.

La tradition a commencé après la mort du parolier écossais en 1796.

Ses amis ont décidé qu’ils avaient besoin d’un événement annuel pour célébrer sa carrière.

La première Burns Night a eu lieu au Burns Cottage le 21 juillet 1801, le cinquième anniversaire de sa mort.

Depuis lors, c’est devenu un événement annuel bien que les célébrations aient été déplacées en janvier.

Qu’est-ce que la nuit de Burns ?

Aujourd’hui, Burns Night a lieu chaque année le 25 janvier, jour de son anniversaire.

Pour commencer les célébrations d’abord alors que tout le monde se rassemble, l’hôte dit quelques mots, tout le monde s’assoit et la Selkirk Grace est dite.

L’entrée est servie et l’hôte interprète le célèbre poème du haggis de Burns Night Adresse à un Haggis, tout le monde porte un toast au haggis et le repas principal est servi, suivi du dessert.

Ceux qui célèbrent coupés en haggis et mangent des neeps, des tatties et un wee dram – ou, en d’autres termes, des navets, des pommes de terre et du whisky.

Après avoir mangé le délicieux festin, il y a plus de lectures.

Le premier récital de Burns est exécuté après la nourriture de Burns Night, la mémoire immortelle (le principal discours d’hommage à Burns) est donnée, le deuxième récital de Burns est exécuté, puis il y a un Toast aux Lassies, suivi d’une réponse au Toast aux Lassies , avant le récital final de Burns.

L’hôte donne ensuite un vote de remerciement, tout le monde se lève et chante Auld Lang Syne, croisant les bras et joignant les mains à la ligne “Et il y a une main, ma fidèle fere!”

Comment la Burns Night est-elle célébrée en Écosse ?

Une Burns Night réussie est composée de trois éléments clés : le haggis, le whisky et la poésie.

En Écosse, de nombreuses personnes organisent leurs propres soupers Burns Night.

Mais il y a aussi des événements auxquels les gens peuvent assister pour célébrer.

Pour ceux qui ne veulent pas rester à la maison, les pubs et les restaurants organisent également des événements pour marquer l’événement annuel.

Dans tout le pays, ses habitants tiennent cette célébration annuelle en haute estime, les Écossais qui se trouvent dans d’autres parties du monde se connectant virtuellement avec leur famille restée au pays.