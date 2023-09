Quan, lauréat d’un Oscar pour Everything Everywhere, sur les Asiatiques à Hollywood et les grèves

Quan a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans « Everything Everywhere All at Once », faisant de lui le deuxième acteur d’origine asiatique à gagner dans cette catégorie.

« Mon voyage a commencé sur un bateau. J’ai passé un an dans un camp de réfugiés et, d’une manière ou d’une autre, je me suis retrouvé ici, sur la plus grande scène d’Hollywood. On dit que des histoires comme celle-ci n’arrivent que dans les films. Je n’arrive pas à croire que cela m’arrive – c’est le Rêve américain. »

« Qu’un acteur asiatique joue un héros ou qu’il se concentre sur une famille asiatique… Lorsque vous soutenez ces films, cela envoie un message clair à Hollywood : [the audience] je veux plus de ça. »

« Everything Everywhere All at Once » a remporté sept Oscars lors de la 95e cérémonie annuelle des Oscars, le 12 mars 2023 à Hollywood, en Californie.

« Everything Everywhere All at Once » a dominé les Oscars cette année, remportant sept prix, dont celui du meilleur film, de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur, du meilleur montage, du meilleur acteur dans un second rôle, de la meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur scénario original.

La pénurie de main-d’œuvre à Hollywood a détruit l’industrie du divertissement au bulldozer, la production de films, d’émissions de télévision et de talk-shows s’étant arrêtée ou obligée de s’arrêter plus tôt que prévu.

Depuis mai, les écrivains hollywoodiens montent sur les lignes de piquetage pour protester pour de meilleurs salaires, des avantages sociaux et une plus grande sécurité d’emploi. Par la suite, des acteurs hollywoodiens ont commencé à protester pour les mêmes raisons en juillet.

La bataille oppose les deux syndicats — la Writers Guild of America et la guilde des acteurs SAG-AFTRA — contre l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, un groupe professionnel qui négocie pour les grands studios et services de streaming.

La Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers devraient se rencontrer cette semaine pour une nouvelle série de négociations contractuelles dans le cadre de la grève des scénaristes qui dure depuis quatre mois.

S’adressant au public de Milken, Quan a déclaré qu’il « sait ce que tout le monde traverse ».

Il a expliqué comment il avait perdu son assurance maladie pendant la pandémie et les défis auxquels il était confronté lorsqu’il n’avait pas de travail régulier.

« Quand j’ai dû remplir un formulaire et qu’ils m’ont demandé [for my] profession, je me suis toujours demandé quoi laisser de côté parce que je travaillerais une semaine et ensuite je serais au chômage pendant un an, je travaillerais un mois et je serais au chômage pendant deux ans.

« Il y a des centaines de personnes qui travaillent ensemble, et bien souvent, l’équipage est payé très peu d’argent », a déclaré Quan. « Ils sont là uniquement parce qu’ils croient à la sueur et qu’ils veulent se rassembler et raconter cette seule histoire. »

Pendant qu’il y a pas de fin en vue pour les grèves, il y a une lueur d’espoir puisque la Writers Guild of America devrait le faire reprendre les discussions avec les studios hollywoodiens mercredi.