Qualtrics, WR Berkley, Discover Financial et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après la cloche:

Découvrez Financière – Les actions ont chuté d’environ 1,8% après que Discover Financial a publié des bénéfices plus faibles que prévu pour le dernier trimestre et a noté qu’elle s’attend à ce que les dépenses d’exploitation augmentent plus que prévu pour l’année complète.

Systèmes de conception de cadence – Les actions de la société de logiciels ont augmenté de 1,6 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l’ensemble de l’année et affiché un rythme supérieur et inférieur pour le dernier trimestre. Cadence Design Systems a enregistré un bénéfice de 1,06 $ par action, battant une estimation de 96 cents, selon StreetAccount.

Qualtrics — L’action de Qualtrics a bondi de 9,9 % après que la société ait dépassé les attentes des analystes sur les résultats du dernier trimestre et relevé ses prévisions.

Amazone – Les actions du géant de la technologie ont glissé de moins de 1% sur un rapport du Poste de New York qu’il gèle l’embauche dans sa division Amazon Web Services.

Packaging Corp of America – Les actions ont chuté de 2,7% dans les échanges prolongés après que les revenus du dernier trimestre n’aient pas atteint les estimations de Wall Street. Le fabricant de produits d’emballage a affiché une légère baisse du bénéfice ajusté par action.

Zions Bancorporation – Les actions de la société bancaire ont chuté de 6,5 % en négociation prolongée après avoir annoncé un bénéfice par action de 1,40 $ en deçà des attentes de Wall Street.

WR Berkley Corp — Les actions de la compagnie d’assurance ont perdu 5 % après avoir annoncé une baisse du bénéfice net et du bénéfice par action d’une année sur l’autre. Les pertes et dépenses nettes d’investissement ont également augmenté dans l’entreprise.