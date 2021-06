Qualité d’image optimale quelle que soit la condition d’éclairage de votre pièce – Samsung Global Newsroom

L’une des raisons pour lesquelles les salles de cinéma ont été si populaires est due aux expériences d’écran immersives qu’elles offrent. C’est parce que l’expérience de visionnement telle que prévue par le réalisateur – y compris la qualité audio, d’éclairage et d’image – peut être exactement reproduite.

Non seulement les salles de cinéma fournissent des images et des visuels réalistes en ultra haute résolution, mais elles contrôlent également la quantité de lumière ambiante dans la pièce afin de mettre en valeur la scène affichée à l’écran. Étant donné que ces théâtres sont construits spécialement pour offrir de telles conditions, l’expérience à la maison n’est jamais tout à fait la même étant donné qu’il est plus difficile de contrôler la quantité de lumière dans une pièce en fonction de l’heure de la journée.

Mais que se passerait-il si nous pouvions reproduire la qualité de l’image à la maison de la façon dont un créateur de contenu voulait qu’elle soit vue ? Comment faire vivre l’expérience du cinéma à la maison ?

La réponse se trouve dans les téléviseurs Neo QLED 2021 de Samsung Electronics, qui sont livrés avec la dernière norme HDR10+ Adaptive. Non seulement les téléviseurs offrent des expériences visuelles de qualité supérieure, mais ils sont également capables d’optimiser la qualité de l’image indépendamment de la réflexion, de la luminance et des interférences provoquées par les conditions d’éclairage intérieur. Samsung Newsroom a tiré les rideaux pour découvrir ce qu’est HDR10+ Adaptive et comment cela fonctionne.

Qualité d’image fidèle à la réalité pour une visualisation percutante

HDR10+ est la dernière technologie avancée High Dynamic Range, que Samsung intègre dans ses téléviseurs UHD et supérieurs depuis 2017 et est également présente dans les téléviseurs Neo QLED 2021. Il adapte intelligemment votre téléviseur pour afficher de manière optimale le contenu UHD tel qu’il est censé être vu avec tous les détails réalistes des hautes lumières et des ombres. HDR10+ utilise un mappage dynamique des tons pour améliorer la couleur et le contraste et dirige l’écran pour afficher avec précision le contenu à plage dynamique élevée scène par scène ou même image par image.

HDR10+ est une norme ouverte et libre de droits, accessible à tout fabricant d’appareils pour adopter et certifier ses propres appareils compatibles à l’aide de la syntaxe de métadonnées HDR10+. Cela signifie que Samsung a été en mesure d’intégrer un contrôle complet sur la qualité de l’image à l’écran dans sa gamme de téléviseurs pour des expériences de visionnage réalistes. Les métadonnées de HDR10+ offrent également une tonalité de référence flexible et une définition de courbe de mappage pour les créateurs de contenu, tels que les producteurs de films et les ingénieurs, leur permettant de fournir des images plus percutantes exactement comme ils entendent les voir.

Analyse de l’IA pour des expériences optimales même dans des conditions d’éclairage domestique

La gamme de téléviseurs 2021 de Samsung prend également en charge HDR10+ Adaptive, une technologie qui améliore l’expérience de visionnage HDR10+ dans les maisons des utilisateurs, quelles que soient les conditions d’éclairage. Les téléviseurs 2021 de Samsung sont livrés avec la norme HDR10+ Adaptive qui prend en charge le mode Filmmaker1 et s’adapte aux pièces plus lumineuses afin que les clients puissent profiter de véritables expériences cinématographiques lorsqu’ils regardent des films HDR10+ et des programmes télévisés dans divers environnements à la maison.

Sur les téléviseurs Neo QLED 2021, HDR10+ Adaptive exploite son moteur d’IA pour analyser l’environnement de visualisation, y compris l’éclairage, la luminosité et même les reflets à l’aide des capteurs équipés sur le téléviseur. Les résultats sont ensuite incorporés dans les métadonnées dynamiques, puis grâce à quatre étapes supplémentaires, la luminosité et le contraste d’une scène sont optimisés. Les normes HDR sont généralement conçues pour une pièce sombre, similaire à celle d’une salle de cinéma. Cependant, avec HDR10+ Adaptive, les téléspectateurs sont assurés de voir l’intention des créateurs originaux, quelles que soient les conditions d’éclairage ou l’heure de la journée.

Youngwook Son, ingénieur chez Visual Display Business chez Samsung Electronics, a été le fer de lance du développement de la fonctionnalité avec son équipe. « HDR10+ est une fonctionnalité haut de gamme conçue pour optimiser la qualité d’image du téléviseur en ajustant la scène tout en préservant la direction créative du créateur d’origine. HDR10+ Adaptive va encore plus loin en permettant au téléviseur d’optimiser l’image en fonction des conditions d’éclairage environnantes, permettant enfin aux téléviseurs de fournir une expérience de visionnement similaire à celle des environnements sombres, tels que les cinémas.

HDR10+ Marks fête ses deux ans avec 120 partenaires et plus de 2 000 contenus HDR10+

La norme HDR10+ a été introduite il y a 2 ans et compte désormais 120 partenaires associés. HDR10+ bénéficie d’une prise en charge robuste dans l’ensemble du secteur, avec plusieurs milliers de produits différents de plusieurs fabricants proposant des appareils compatibles HDR10+. Actuellement, plus de 3 100 téléviseurs et projecteurs différents de plus de 20 fabricants prennent en charge le HDR10+. De plus, les appareils tels que les smartphones, les tablettes et les lecteurs Blu-ray prennent également en charge la norme.

Les plateformes de streaming comme Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV, Megogo, Watcha, Paramount+, YouTube et d’autres ont contribué à rendre accessibles des milliers d’heures de contenu premium, offrant un large éventail de choix de visualisation aux appareils HDMI certifiés, y compris la série Paramount+ Original « The Stand » et l’emblématique d’Universal Retour vers le futur Trilogie. Il y a maintenant plus de 2 000 éléments de contenu disponibles pour les utilisateurs qui prennent en charge le HDR10+.

HDR10+ est la seule technologie HDR dynamique prise en charge sur YouTube, qui offre aux créateurs de contenu et aux téléspectateurs l’opportunité unique d’avoir accès à un contenu HDR amélioré et premium à portée de main. Avec l’essor de la production et de la consommation de vidéos verticales, la norme offre aux créateurs de contenu une opportunité unique de filmer et de visualiser le contenu généré par les utilisateurs sur n’importe quel appareil HDR10+.

« De nombreuses technologies sont impliquées dans la création des scènes parfaites pour une expérience de visionnage ultime », a noté Younghun Choi, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D, Visual Display Business chez Samsung Electronics. « HDR10+ Adaptive est l’une des technologies de base qui nous permet de profiter de la qualité d’image irréprochable que nous aimons regarder aujourd’hui. Samsung continuera d’investir et d’améliorer les expériences de visionnage des utilisateurs conformément aux dernières avancées technologiques et tendances de l’industrie du divertissement à domicile.

1 Le mode cinéaste est un mode de visualisation qui permet aux téléspectateurs de profiter de films et d’émissions de télévision de la manière dont les cinéastes voulaient qu’ils soient vus. Divers réalisateurs hollywoodiens, dont Christopher Nolan et James Cameron, sont connus pour avoir plaidé pour le long métrage en août 2019.