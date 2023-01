Qualité de vie : un sondage montre que le monde psychologique des personnes LGBTQ2S+ à Shuswap n’est pas bon

Ce que l’on pense être la toute première enquête auprès des personnes LGBTIQ2SA+ dans le Shuswap montre une qualité de vie relativement médiocre, en particulier dans le domaine psychologique.

Essie’s Place, qui s’efforce d’améliorer cette qualité de vie, a récemment terminé une enquête en trois parties financée par le gouvernement fédéral à l’aide d’un outil d’enquête de l’Organisation mondiale de la santé. Essie’s Place a un bureau à Salmon Arm mais s’étend dans tout le Shuswap. Une base de référence pour son travail était souhaitée mais aucune donnée n’avait été recueillie, contrairement aux informations sur les hétérosexuels.

L’étude a mesuré quatre domaines ou « domaines » : la santé physique, psychologique, les relations sociales et l’environnement.

Les scores globaux dans tous les domaines étaient faibles – tous inférieurs à 65, considérablement inférieurs à un score moyen de qualité de vie de 70 ou 80 pour le grand public.

Les problèmes de santé mentale dans la communauté LGBTIQ2SA+ de Shuswap sont plus évidents que tout ce qui a été identifié, a déclaré Jeanne Rokosh, fondatrice d’Essie’s Place.

“La question avec le score le plus bas et avec le plus de réponses était liée à la santé mentale des gens”, a-t-elle déclaré.

Le score moyen pour le domaine psychologique était de 46 sur 100. Le score suivant le plus bas était de 57 sur 100 dans la catégorie des relations sociales.

Les réponses au sondage sont venues de 88 personnes. Bien que les enquêteurs espéraient plus près de 200, l’échantillon a fourni suffisamment de données pour être pris au sérieux.

Le principal service identifié comme pouvant améliorer la qualité de vie des participants était les services de conseil en santé mentale par leur communauté, pour leur communauté.

Le deuxième était des événements sociaux et récréatifs sûrs et continus. Le troisième était les soins trans, ce qui pourrait signifier de l’aide pour naviguer dans le système si les gens choisissent de faire la transition, ou simplement de pouvoir accéder à des soutiens en santé mentale.

À partir des données montrant que les participants voulaient des soutiens en santé mentale de la part de la communauté, Essie’s Place a pu s’associer à une autre agence, Our Landing Place, pour proposer un programme pilote d’affirmation de soi, a expliqué Donovon Koch, directeur exécutif d’Essie’s Place. Our Landing Place propose des services de thérapie centrés sur les homosexuels.

Le projet pilote a débuté en novembre et comprend 100 heures de counseling en ligne. Jusqu’à présent, neuf personnes se sont inscrites et reçoivent six à huit séances chacune. C’est environ 50% complet, donc Koch espère qu’Essie’s Place aura des nouvelles de plus de gens alors que le financement se tarit à la fin du mois de mars. Les participants peuvent se référer eux-mêmes sans médecin. Le programme est également ouvert aux couples, aux familles, à toute personne de 12 ans et plus.

En ce qui concerne les soins trans, Our Landing Place dispose également de conseillers affirmant le genre qui peuvent évaluer et certifier qu’une personne a besoin d’une thérapie ou se dirige vers une intervention chirurgicale si elle le souhaite.

Heather Yip, spécialiste de la présence communautaire et sociale chez Essie’s Place, a noté qu’il peut être très difficile de trouver de tels services dans le Shuswap.

Essie’s Place a entendu des parents et des frères et sœurs qui souhaitaient participer à l’enquête sur la qualité de vie, mais n’avait pas la capacité de financement pour les inclure. Depuis, une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada a été reçue. On espère que l’enquête sera opérationnelle d’ici une semaine. Si vous êtes un membre de la famille d’une personne LGBTIQ2SA+, vous êtes invité à participer à l’enquête.

Pour plus d’informations sur Essie’s Place, les services qu’elle offre tout au long du Shuswap, le projet pilote de conseil, les soins trans ou l’enquête sur les frères et sœurs et les membres de la famille, envoyez un e-mail à hello@essiesplace.org, ou appelez ou envoyez un SMS au 647-547-1300.

martha.wickett@saobserver.net

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

égalitéLGBTQSalmon ArmShuswap