Qualité de vie proche de 100 % pour les régions rurales du centre de l’Okanagan : Sondage

Les gens qui vivent dans les régions rurales du centre de l’Okanagan sont un groupe heureux, semble-t-il.

Une enquête menée par le district régional du centre de l’Okanagan (RDCO) a révélé que 94 % des résidents interrogés ont déclaré avoir une bonne qualité de vie. Alors que les perceptions de la qualité de vie globale sont élevées, de nombreux répondants ont estimé qu’elle s’est détériorée au cours des deux dernières années.

Certaines des raisons invoquées étaient la hausse du coût de la vie, les problèmes de sécurité, la croissance démographique et le COVID-19.

De plus, 94 % des citoyens se sont dits satisfaits du niveau global de service qu’ils reçoivent du BRDR, tandis que 79 % estiment qu’ils obtiennent une bonne valeur pour leurs impôts.

Des notes élevées ont été accordées aux parcs régionaux, à la collecte des ordures ménagères et des déchets de jardin, au recyclage et aux services de protection contre les incendies. Des scores inférieurs ont été observés pour les systèmes d’approvisionnement en eau de RDCO, la planification régionale et la gestion de la croissance. Cependant, ces éléments étaient encore satisfaisants pour la plupart des résidents.

L’enquête a été menée par Ipsos entre le 27 octobre et le 16 novembre, avec 700 enquêtes complétées. Il a été financé en partie par une subvention COVID Restart du gouvernement provincial, et le coût total était de 52 000 $.

Parmi les autres conclusions de l’enquête, citons :

Les questions sociales figurent en tête de l’ordre du jour des questions d’intérêt public, menées par les préoccupations concernant la pauvreté/l’itinérance et le logement/le logement abordable ;

Le transport est également un enjeu clé. Il y a un grand intérêt à avoir une fonction de transport régional;

Les perceptions globales de la sécurité sont positives, cependant, la plupart estiment que le centre de l’Okanagan est devenu moins sûr au cours des deux dernières années.

Les citoyens préfèrent les augmentations d’impôts aux réductions de services.

Bien que la satisfaction globale à l’égard des communications soit positive, un quart des citoyens sont insatisfaits de la performance du district régional dans ce domaine.

