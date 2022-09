La qualité de l’air s’est légèrement améliorée dans la région métropolitaine de Vancouver, mais reste à des niveaux très malsains dans plusieurs autres régions, car la fumée des feux de forêt recouvre de grandes parties de la Colombie-Britannique.

Environnement Canada maintient des déclarations sur la qualité de l’air pour les régions allant de la rivière de la Paix dans le nord-est à Cariboo dans le centre de la Colombie-Britannique, et tout le tiers inférieur de la province.

L’indice de la qualité de l’air du gouvernement fédéral montre que les régions présentant les niveaux les plus élevés de fumée de bois potentiellement dangereuse comprennent Cranbrook et Castelgar dans le sud-est de la Colombie-Britannique, l’est de la vallée du Fraser et les communautés de Whistler et Squamish.

Les incendies de forêt en Colombie-Britannique, dans l’État de Washington, en Oregon et en Idaho sont responsables de la fumée.

Même si c’est déjà assez grave pour déclencher des avertissements pour éviter l’exposition, Vancouver n’est plus en tête de liste mondiale des villes avec la pire qualité de l’air, tombant plutôt au cinquième rang derrière Dubaï et les villes du Pakistan, de la Chine et du Vietnam.

Les incendies à l’ouest et à l’est de Hope ont déclenché des ordres d’évacuation et des alertes, ainsi que la fermeture des voies en direction est de l’autoroute 1.

Un incendie de cinq kilomètres carrés brûle entre Chilliwack et Hope, bien que des détours soient possibles.

Dans le nord-est, un incendie de près de 243 kilomètres carrés causé par la foudre près de Hudson’s Hope a forcé l’évacuation de toute cette communauté samedi.

Le BC Wildfire Service dit qu’il s’attend à une augmentation du comportement des incendies cette semaine alors que le soleil et les températures chaudes se poursuivent.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 septembre 2022.