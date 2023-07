"Qualifie pour être supprimé": Le député Staline contre le gouverneur atteint le président

Le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a écrit au président Draupadi Murmu pour se plaindre du gouverneur RN Ravi, a indiqué le gouvernement de l’État dans un communiqué.

M. Ravi « se qualifie pour être démis de ses fonctions » du poste de gouverneur, a écrit M. Staline, en envoyant une liste présumée de violations de sa part. M. Staline a écrit que le gouverneur a violé son serment d’office en agissant contre le peuple et les intérêts de l’État et contre la Constitution.

Parmi les violations présumées, il y a l’action du gouverneur de renvoyer unilatéralement le ministre arrêté Senthil Balaji et de le suspendre en quelques heures, a-t-il écrit, soulignant que c’est la prérogative du ministre en chef et non du gouverneur de prendre un appel sur la nomination de ministres.



Un gouverneur à la recherche d’une opportunité de renverser un gouvernement d’État dirigé par l’opposition ne sera considéré que comme un « agent du Centre », a-t-il écrit.

Il a laissé au président le soin de décider si le maintien de M. Ravi au poste de gouverneur est « acceptable et approprié ».

Accusant le gouverneur d’être une « guerre politique » avec le DMK au pouvoir, M. Staline a allégué que M. Ravi agit contre la politique du gouvernement de l’État, met des obstacles au travail de la législature, en retardant son assentiment aux projets de loi adoptés par la chambre. Cela se produit même après que les éclaircissements qu’il a demandés ont été fournis, a écrit le ministre en chef.

RN Ravi retarde également inutilement l’autorisation des affaires de corruption contre d’anciens ministres de l’AIADMK, a-t-il ajouté.

Il a également allégué que le gouverneur divise et ne croit pas à la laïcité. Il diffuse des opinions personnelles sur la religion, glorifie l’hindouisme, rabaisse et diffame la culture tamoule, blesse les sentiments des gens. Sa suggestion de renommer l’État révèle sa haine contre le Tamil Nadu, a affirmé le ministre en chef.

RN Ravi insulte également la constitution indienne, qualifiant l’organisation fédérale de « commodité administrative », a allégué M. Stain.

RN Ravi a insulté l’Inde en sautant les noms de Periyar, BR Ambedkar, Kamaraj, Anna et Kalaignar dans son discours officiel à l’assemblée. Il a également ignoré les références à la justice sociale, à l’égalité et au modèle de gouvernance dravidien dans le discours officiel de l’assemblée, a-t-il ajouté.

M. Ravi avait également interféré avec le gouvernement élu du Nagaland pendant son mandat de gouverneur, a-t-il allégué, citant des voix politiques de l’État.

Le Raj Bhavan n’a pas encore répondu à la question.