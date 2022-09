Qualifié ou mis en scène ? La vidéo d’un médecin sauvant un patient souffrant d’un arrêt cardiaque suscite des réactions mitigées

Une vidéo d’un médecin sauvant un patient qui semble avoir subi une crise cardiaque a attiré l’attention de tous sur les réseaux sociaux. Le médecin a été identifié comme étant le Dr Arjun Adnaik. L’incident s’est produit dans le district de Kolhapur, dans le Maharashtra.

Dans les images de vidéosurveillance, le Dr Arjun est vu assis devant un patient. Au bout de quelques instants, la personne portant une chemise bleue perd connaissance. Voyant cela, le Dr Arjun se précipite vers la personne et commence à donner de légers coups sur sa poitrine avec son poing. Après environ une douzaine de coups répétés, la personne reprend conscience et se redresse avec le cou droit. On voit le Dr Arjun demander à la personne si elle va bien et retourner à sa chaise.

La vidéo a été catapultée sur Twitter par le député Rajya Sabha du Maharashtra, Dhananjay Mahadik, qui a salué les efforts du médecin. Partageant la vidéo, Mahadik, dans la légende, a écrit: «Cette vidéo montre un exemple d’un héros de la vie réelle vivant parmi nous. Le Dr Arjun Adnaik, l’un des meilleurs cardiologues de Kolhapur, a sauvé la vie d’un patient. J’applaudis des héros aussi honorables et vertueux.

Cette vidéo montre un exemple d’un héros de la vie réelle vivant parmi nous. Le Dr Arjun Adnaik, l’un des meilleurs cardiologues de Kolhapur, a sauvé la vie d’un patient. J’applaudis à ces héros honorables et vertueux. pic.twitter.com/Gd9U2ubldJ —Dhananjay Mahadik (@dbmahadik) 5 septembre 2022

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler plus de 60 000 vues. Des milliers d’internautes ont donné une myriade et un sac mélangé de réactions au clip. Certains internautes ont salué les efforts déployés par le médecin.

C’était une crise cardiaque silencieuse…. bt le médecin était trop alerte pour diagnostiquer son problème….chapeau – Maaya S (@MaayaS12) 5 septembre 2022

Une section substantielle avait du mal à comprendre ce qui s’était exactement passé dans le clip. “Ca c’était quoi?” a écrit un utilisateur.

« Qu’a fait le médecin ? Cela ne ressemble certainement pas à la RCR », a déclaré un autre.

Qu’est-ce que le médecin a fait?

Cela ne ressemble certainement pas à la RCR https://t.co/2YMY5UJbIK – (@TRSaranathan) 5 septembre 2022

Un autre a commenté: «Lorsque je suis allé à la formation en RCR, on m’a demandé de démarrer la circulation en poussant fort de cette façon. Un peu étrange de voir la façon dont ce médecin l’a fait.

Quand je suis allé à la formation en RCR, on m’a demandé de démarrer la circulation en poussant fort de cette façon.

Un peu étrange de voir la façon dont ce médecin a fait .. Est-ce que ma compréhension est mauvaise médecins? @geebeeigwt @drnaveenpc https://t.co/ntQsfdIPZD pic.twitter.com/6zZuRnWp8m – Dinesh Pandy (@dinpandy) 5 septembre 2022

“Est-ce qu’un médecin peut expliquer ce que c’est ?” a demandé cette personne.

Un médecin peut-il expliquer ce que c’est? Comment pouvez-vous commencer quoi que ce soit sans vérifier les signes vitaux? https://t.co/Lq3GoOZEgO — sumeet kumar mund (@sumeetkmund) 5 septembre 2022

Une personne a essayé de préciser qu’il ne s’agissait pas du tout de RCR, mais plutôt d’une technique appelée “coup précordial”.

Ce n’est pas la RCR, c’est un coup précordial.

Le coup précordial est une procédure potentiellement vitale pour les patients atteints de tachycardie ventriculaire instable, surveillée et observée lorsqu’un défibrillateur n’est pas immédiatement disponible. https://t.co/tv0xP6pfEJ – Dr Sankalp (@DrSankalp) 5 septembre 2022

Beaucoup ont dit que la vidéo était « mise en scène ».

“Jamais vu la RCR menée comme ça”, a déclaré cet utilisateur, qualifiant le clip de mis en scène.

Semble mis en scène. Je n’ai jamais vu la RCR menée comme ça. https://t.co/Lz4Y4zwQcs – Khadak Singh JB (@akki_bauer22_) 5 septembre 2022

Un utilisateur a donné une analyse de la vidéo pour prouver qu’elle est fausse.

Le patient tape sur le bureau devant lui pour alerter le médecin puis subit une attaque. Le médecin donne la RCP et le patient revient à la raison, le médecin se détend. On dirait que tout est mis en scène. — Anti-Checulars (@rahul_cool01) 5 septembre 2022

