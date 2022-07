Qualifications W Series: Alice Powell prend la pole position alors que Jamie Chadwick commence en cinquième

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alice Powell a obtenu la pole position au Hungaroring avec Jamie Chadwick terminant cinquième après sa pire séance de qualification de la saison.

À deux minutes de la fin, Powell a établi un assaut de 1:42.986, Beitske Visser et Nerea Marti terminant à moins de quatre dixièmes du leader pour les placer aux deuxième et troisième places.

Dans un spectacle inhabituel pour la série W, Chadwick n’a pas pu s’améliorer avec son dernier tour et commencera la course de samedi en cinquième, ce qui signifie qu’elle devra se frayer un chemin à travers le peloton pour assurer non seulement une victoire en course, mais une victoire potentielle au championnat.

Visser donnait le rythme tôt autour du Hungaroring, réalisant un temps de 1:44.353 dans les 10 premières minutes de la séance, Emma Kimilainen à seulement +0,099 secondes derrière elle.

Cependant, leur temps au sommet n’a pas duré longtemps avant que Powell et Chadwick ne prennent la première et la deuxième place sur la feuille de temps, la leader du championnat se cimentant à seulement +0,060s derrière le pilote Click2Drive Bristol Street Motors.

Alors que Kimilainen remontait ensuite en haut de la feuille de temps, moins d’une seconde séparait les 12 meilleurs pilotes alors qu’ils repoussait tous les limites de la piste baptisée “Monaco sans murs”.

Chadwick, qui vise une troisième couronne consécutive, a été le premier à entrer dans les 1:43, mais Visser et Nerea Marti, moins d’une minute plus tard, ont amélioré le temps de la star de Jenner Racing.

Le chronomètre tournant, ils ont ensuite tous été usurpés par Powell qui a poursuivi sa forme après les entraînements pour se placer en tête de la grille pour la dernière course de la série W avant la pause estivale.

Plus tôt vendredi, Lewis Hamilton s’est rendu dans les équipes de la série W pour rencontrer les pilotes et discuter de leurs expériences de course depuis la création de la compétition en 2019.

