Qualifications pour le GP de Grande-Bretagne : Lewis Hamilton bat Max Verstappen en tête du peloton pour ses débuts en F1 Sprint

Lewis Hamilton a récupéré l’élan bien nécessaire de Max Verstappen en battant son rival lors des qualifications pour le GP de Grande-Bretagne, qui verra le favori à domicile prendre la tête du peloton pour le premier Sprint F1 de samedi.

Lors d’une séance de qualification épique et unique le vendredi soir qui établit la grille pour la courte course du samedi – plutôt que pour le Grand Prix de dimanche – Hamilton a ravi les tribunes bondées avec un affichage habituel de Silverstone, surpassant Verstappen d’un dixième de seconde malgré un dernier tour Erreur.

« C’était une déclaration importante », a beuglé Martin Brundle, Hamilton ayant perdu 32 points de retard sur Verstappen au championnat.

Bien que Hamilton ne soit pas crédité d’une huitième pole à Silverstone – avec cet honneur décerné au vainqueur du Sprint de samedi – il a stoppé la séquence de trois courses consécutives de victoires de qualification de Verstappen et se met dans la position idéale pour porter plus de coups à Red Bull au cours d’un week-end exceptionnel.

Valtteri Bottas s’est qualifié troisième et à seulement un dixième de Verstappen dans l’autre Mercedes, qui a riposté à Red Bull avec son package amélioré.

Peut-être de manière critique, Sergio Perez n’a pu gérer que la cinquième place pour Red Bull après avoir supprimé son dernier tour pour les limites de la piste, avec un Charles Leclerc en forme prenant plutôt un départ de deuxième ligne pour le F1 Sprint.

Le remaniement du GP de Grande-Bretagne expliqué: Comment fonctionne le nouveau format

0:38 L’équipe Sky Sports F1 explique quoi et quand regarder en direct avec nous depuis Silverstone vendredi, samedi et dimanche au GP de Grande-Bretagne L’équipe Sky Sports F1 explique quoi et quand regarder en direct avec nous depuis Silverstone vendredi, samedi et dimanche au GP de Grande-Bretagne

Qu’est-ce que le F1 Sprint, quand est-il et quelles sont les règles ?

Faisant ses débuts à Silverstone, F1 Sprint est en fait une mini course de 100 km (300 km est la distance habituelle du GP) samedi après-midi, un jour avant le Grand Prix.

Court, rapide et sans les subtilités stratégiques de la grande course de dimanche, F1 Sprint est, comme son nom l’indique, conçu pour être un sprint à fond pour les pilotes du début à la fin. Aucun arrêt au stand n’est prévu.

La première édition de F1 Sprint aura lieu samedi après-midi à 16h30.

Les 20 pilotes partent dans l’ordre dans lequel ils se sont qualifiés vendredi soir, et leurs positions d’arrivée 100 km plus tard seront les positions dans lesquelles ils s’aligneront pour le départ du Grand Prix de dimanche.

Si vous gagnez, vous partez dimanche en pole position ; si vous êtes 10e, vous commencez au même endroit un jour plus tard, tandis que si vous rencontrez des problèmes techniques ou tombez en panne, vous serez à l’arrière et vous aurez tout à faire.

La distance de 100 km représentera 17 tours du circuit de Silverstone de 3,7 milles.

Le sprint du samedi devrait donc durer 25-30 minutes, avec la nature condensée et dépouillée de l’action de course conçue pour faire partie de l’attrait pour les spectateurs et les téléspectateurs.

Des points limités sont proposés – trois pour la première place ; deux pour la seconde; une pour la troisième – mais chaque place compte dans le peloton car l’ordre d’arrivée établira la grille 1-20 pour le Grand Prix habituel de dimanche.

C’est quand le Grand Prix ?

Ce sera le même Grand Prix de Grande-Bretagne que vous connaissez et aimez dimanche après-midi.

Cinquante-deux tours de Silverstone, avec feux éteints cette année à 15h. Le montage de Sky F1 commence à 13h30.

Les points habituels s’appliquent le jour de la course, soit 25 pour la victoire (et un maximum de 26 si le vainqueur décroche également le meilleur tour) jusqu’à un point pour la 10e place.

La seule différence est que les pilotes qui débutent dans le top 10 ne sont pas contraints de partir avec le pneu avec lequel ils ont réalisé leur meilleur temps en Q2. Chacun a donc le libre choix tout au long de la course, bien que les règles habituelles des deux poulies s’appliquent dans une course sèche qui garantit au moins un arrêt au stand par voiture.

Aucun changement sinon.