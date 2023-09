Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA en Amérique du Sud : l’Argentine bat la Bolivie et le Brésil devance le Pérou

L’Argentine, championne du monde, a laissé Lionel Messi au repos, mais a quand même brillé lors d’une victoire 3-0 contre la Bolivie à 10 à La Paz mardi pour maintenir son début de victoire pour les qualifications pour la Coupe du monde sud-américaine.

Le Brésil compte également six points maximum en deux matches après un superbe but vainqueur à la 90e minute de Marquinhos contre le Pérou à Lima pour le seul but du match.

Mais l’Uruguay de Marcelo Bielsa a subi un revers, cédant la tête pour terminer par une défaite 2-1 contre l’Équateur.

Messi, qui a eu un emploi du temps chargé avec son club de l’Inter Miami, a observé ses coéquipiers depuis le banc mais n’a pas été inscrit comme remplaçant, après s’être plaint de fatigue après avoir marqué le but vainqueur lors de la victoire 1-0 de jeudi contre l’Équateur.

Malgré l’absence de leur talisman, l’équipe de Lionel Scaloni avait trop de puissance de feu pour la Bolivie avec des buts d’Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico et Nicolas Gonzalez assurant une victoire impressionnante.

Le milieu de terrain de Chelsea, Fernandez, s’est rapproché avec un magnifique effort à 30 mètres superbement sauvé par Guillermo Viscarra, qui a ensuite bien fait à nouveau pour empêcher un entraînement au premier poteau de Julian Alvarez.

Le vif Alvarez a contribué à l’ouverture du score argentin à la 31e minute, en servant Angel Di Maria, dont le centre à ras de terre a été repris par Fernandez, qui avait effectué une course parfaitement chronométrée dans la surface.

Huit minutes plus tard, la tâche de la Bolivie devenait encore plus difficile lorsque Roberto Fernandez était expulsé pour une faute excessive sur Cristian Romero.

L’Argentine est entrée à la pause avec une avance de 2-0 après que Tagliafico ait rencontré un coup franc flottant de Di Maria avec une tête qui a contourné Viscarra.

Les triples vainqueurs de la Coupe du monde avaient le contrôle total après la pause avec Alvarez frappant le poteau à la 70e minute et Viscarra occupé par les efforts de Rodrigo De Paul et Di Maria.

Gonzalez a conclu la victoire à sept minutes de la fin avec une frappe du pied gauche après une défense plus hésitante de l’équipe locale, qui a perdu ses deux premiers matchs.

Scaloni était satisfait de la performance de son équipe, affirmant qu’ils n’avaient « pas peur de jouer avec le ballon » et a également proposé une explication pour l’absence de Messi.

« Leo n’était pas prêt à jouer, il a essayé de récupérer, mais il ne se sentait pas à l’aise », a-t-il déclaré.

Le Brésil s’est heurté à une équipe péruvienne déterminée et semblait sur le point d’être frustré lorsque la fusée de Raphinha à la 72e minute a été brillamment stoppée par Pedro Gallese.

Mais dans la dernière minute, Neymar a décoché un corner et Marquinhos l’a rencontré avec une tête magistrale qui a jailli dans le coin le plus éloigné.

La Colombie a dû se contenter d’un point lors d’un match nul et vierge décevant à Santiago, au Chili.

Le Chili, avec Alexis Sanchez de retour dans le onze de départ, a pris le dessus sur le match, jouant un football intelligent en possession du ballon, mais comme ses adversaires, il lui manquait un avantage.

Après un début de règne impressionnant à la tête de l’Uruguay, l’Argentin Bielsa a vu son équipe s’incliner face à deux buts du défenseur équatorien Felix Torres à Quito.

L’Uruguay a pris l’avantage à la 38e minute grâce à Agustin Canobbio, mais l’équipe locale a égalisé juste avant la pause lorsque Torres s’est levé pour marquer de la tête sur un centre de Moises Caicedo.

Un penalty a donné à l’Équateur l’opportunité de prendre l’avantage après la pause, mais le tir lamentable d’Enner Valencia sur place a volé à côté.

Mais Torres a de nouveau montré sa valeur pour s’emparer du vainqueur, se glissant dans une surface bondée pour transformer un centre bas de Kendry Paez, 16 ans.

Le Venezuela a battu le Paraguay 1-0 à domicile grâce au penalty de Salomon Rondon dans le temps additionnel, ce qui a donné l’espoir de participer à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire.

Les hôtes pensaient avoir l’avantage à la 78e minute lorsque Yangel Herrera a tiré au but, mais l’examen de l’arbitre sur le moniteur a conclu que le milieu de terrain avait manipulé le ballon, à la fureur du public local.

Mais la technologie a joué en faveur du Venezuela dans les arrêts de jeu lorsqu’elle a repéré que le défenseur paraguayen Ivan Piris avait manipulé lors d’un défi aérien dans la surface et que Rondon a réussi le penalty avec confiance.

Le processus de qualification pour la Coupe du monde élargie à 48 équipes, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, offre deux places supplémentaires à l’Amérique du Sud, six équipes se qualifiant directement.

La septième nation sur dix se qualifiera pour les barrages intercontinentaux.

Après les deux premiers tours, le Brésil mène l’Argentine à la différence de buts, la Colombie étant troisième avec quatre points, un devant l’Uruguay et le Venezuela.

Le Paraguay, le Pérou et le Chili ont chacun un point.

