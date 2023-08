Qualifications pour la Coupe du monde de hockey asiatique à 5 : l’équipe masculine indienne s’incline 4-5 face au Pakistan après la défaite d’Oman

L’Inde a remporté une superbe victoire 12-2 contre Oman avant de s’incliner 4-5 contre son principal rival, le Pakistan, lors des qualifications pour la Coupe du monde de hockey à 5 masculin d’Asie, mercredi.

Lors du deuxième match de la soirée contre le Pakistan, Maninder Singh (17e, 29e minutes), Gurjot Singh (12e) et Mohammad Raheel (21e) ont marqué pour l’Inde.

Pour le Pakistan, Ahtisham Aslam (2e, 3e), Zikriya Hayat (5e), ​​Abdul Rehman (13e) et Abdul Rana (26e) étaient sur la bonne voie pour contribuer à la victoire.

Le match a commencé avec le Pakistan conservant la possession dans les premières minutes et Aslam a pris la défense indienne au dépourvu avec un coup inversé pour marquer un but précoce.

Alors que l’Inde tentait de revenir dans le match avec un mouvement rapide, le gardien pakistanais Ali Raza a réalisé un bon arrêt et a lancé une contre-attaque, permettant à Aslam de doubler son avance.

Maninder a tenté de retenir le ballon au milieu, mais Hayat l’a intercepté et a tiré à distance pour marquer un autre but pour le Pakistan.

Quelques minutes plus tard, Gurjot a profité d’une attaque depuis le flanc droit et a marqué le premier but de l’Inde. Abdul a trouvé le fond des filets à la fin de la première mi-temps alors que l’Inde entrait dans la mi-temps avec un score de 1-4.

Ayant besoin de combler le déficit, les Indiens ont commencé sur une note offensive en seconde période.

Mais le Pakistan a continué à menacer sur la gauche, obligeant le gardien indien Suraj Karkera à rester sur ses gardes.

Après avoir reçu une longue passe, Maninder a frappé un coup inversé pour marquer le deuxième but de l’Inde. Raheel a ensuite combiné avec Pawan Rajbhar au fond de la moitié de terrain pakistanaise pour marquer le troisième but de l’Inde.

Juste au moment où l’Inde semblait sur le point de combler le déficit, le capitaine pakistanais Rana a frappé un coup revers pour prolonger l’avance de son équipe à quelques minutes de la fin.

L’Inde a remporté un défi tardif dans le match et Maninder n’a commis aucune erreur et l’a converti avec facilité. Mais le Pakistan a conservé la possession du ballon dans les dernières minutes pour enregistrer une victoire serrée.

Plus tôt dans la journée, l’Inde avait battu Oman 12-2.

Raheel (2e, 9e, 30e), Rajbhar (9e, 10e, 21e) et Maninder (16e, 23e, 26e) ont chacun marqué un triplé, tandis que Jugraj Singh (3e, 28e) a marqué un doublé. Sukhvinder (29e) a également marqué un but.

Fahad Al Lawati (16e) et Rashad Al Fazari (18e) ont marqué les deux buts d’Oman.

Mardi soir, Maninder et Raheel ont marqué respectivement quatre et trois buts alors que l’Inde battait le Bangladesh 15-1 lors de son premier match du tournoi.

L’Inde affrontera ensuite la Malaisie et le Japon jeudi.

