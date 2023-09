Qualifications pour la Coupe du Monde d’Amérique du Sud : tout le monde peut-il rattraper l’Argentine ?

Alors que débutent les éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine, tous les regards se tournent vers l’Argentine, championne du monde en titre. Avec Lionel Messi toujours en tête, l’Albiceleste peut-elle maintenir sa domination ?

Tim Vickery se penche sur les défis et les perspectives de chaque nation de la CONMEBOL.

Joue à domicile contre l’Équateur jeudi, puis à l’extérieur en Bolivie mardi prochain

Les champions du monde sont la seule équipe du secteur dont l’entraîneur est aux commandes depuis longtemps. Lionel Scaloni a commencé son extraordinaire règne de cinq ans en tant que remplaçant et a fini par mener l’équipe à la gloire au Qatar, en construisant avec succès une équipe autour de Messi. Messi sera-t-il toujours là en 2026 ? C’est bientôt à dire, mais il est certainement toujours là, la pièce maîtresse d’une équipe qui connaîtra désormais une transition progressive, où Nicolás Otamendi (sûrement) et Ángel Di María (peut-être) seront écartés en cours de route.

Le début n’est pas facile. Le déplacement de mardi à l’extrême altitude de La Paz est un cauchemar, et le physique de l’Équateur pourrait poser quelques problèmes à la défense locale à Buenos Aires jeudi. Mais, alors que presque tous ses rivaux semblent en pleine mutation et frénésie, l’Argentine peut se préparer à défendre son titre dans une relative tranquillité.

Joue à domicile contre le Chili vendredi, puis à l’extérieur contre l’Équateur mardi

L’approche « à ma façon ou sur l’autoroute » du nouvel entraîneur Marcelo Bielsa fait déjà des vagues, avec les absences controversées d’Edinson Cavani et de Luis Suárez. Comme on pouvait s’y attendre, Bielsa a opté pour une équipe jeune, un groupe dynamique de joueurs dotés de la puissance pulmonaire nécessaire pour mener à bien son style de jeu à indice d’octane élevé. C’est une combinaison intéressante : l’équipe uruguayenne des moins de 20 ans a été un fournisseur constant de talents pour les échelons supérieurs, et chez Federico Valverde et Darwin Núñez, il y a beaucoup de matière première de qualité avec laquelle Bielsa peut travailler. Mais l’équipe sera clairement insuffisamment cuite. Bielsa a utilisé ses deux seuls matchs jusqu’à présent – ​​des matchs amicaux en juin – pour examiner les joueurs marginaux. Son équipe uruguayenne aura peut-être besoin d’un certain temps pour prendre forme, mais elle vaudra certainement la peine d’être surveillée.

Joue en Argentine jeudi, puis à domicile contre l’Uruguay mardi

L’Équateur entame la campagne avec trois points de retard sur tous les autres – une sanction infligée pour des soupçons sur la paperasse de l’arrière droit Byron Castillo lors des éliminatoires du Qatar. Ils ont opté pour un entraîneur espagnol, Felix Sánchez, qui dirigeait le Qatar lors du précédent cycle de Coupe du monde. L’adéquation est évidente. Sanchez partage une philosophie similaire à celle d’Independiente del Valle, le petit club extraordinaire qui produit tant de joueurs pour l’équipe nationale. Le nouvel homme a beaucoup de talent avec lequel travailler, même si l’équipe reste dépendante de l’attaquant vétéran Enner Valencia pour les buts. Sanchez semble s’être intégré dans une formation à trois défenseurs centraux, libérant l’équipe pour attaquer sur les flancs. Rapides, forts et athlétiques, peu d’équipes apprécieront d’affronter l’Équateur, surtout à l’altitude de Quito.

Joue contre le Paraguay jeudi, puis à domicile contre le Brésil mardi

Après avoir joué avec crédit en Russie 2018 et raté de peu le Qatar, le Pérou vit une période inquiétante. Le jeu des clubs est en mauvaise posture — au cours des 11 dernières années, aucune équipe péruvienne n’est sortie de la phase de groupes de la Copa Libertadores — et il y a une pénurie de jeunes talents pour remplacer une génération qui a dépassé ses limites. poids ces derniers temps. Ils se sont tournés vers l’ancien capitaine de l’équipe nationale, Juan Reynoso, pour entraîner l’équipe. Défenseur central imposant à son époque et entraîneur à l’esprit fort, Reynoso semble être un bon choix, mais il a peu de moyens de travailler et un certain nombre de blessures sur ses défenseurs rendront la vie plus difficile lors de ces deux premiers tours. La solide forme traditionnelle du Pérou à domicile sera essentielle à ses chances.

Joue à domicile contre le Venezuela jeudi, puis à l’extérieur contre le Chili mardi

La Colombie a été la plus grande déception de la campagne du Qatar. Après deux bonnes Coupes du monde consécutives, ils ont raté 2022 – à un moment donné, ils ont disputé sept matchs consécutifs à peine croyables sans marquer. Ils se sont désormais tournés vers Nestor Lorenzo, entraîneur adjoint dans les bons moments, et il a réalisé un excellent départ : deux nuls et six victoires, dont un triomphe remontant le moral en Allemagne la dernière fois. L’atmosphère du football colombien est généralement mouvementée, et il y a toujours des disputes et des controverses au sujet des convocations. Mais Los Cafétéros pouvons envisager cette campagne avec beaucoup de confiance. Avec l’expansion du tournoi, il serait vraiment remarquable qu’un groupe aussi talentueux rate une deuxième Coupe du Monde consécutive.

Joue à domicile contre la Bolivie vendredi, puis à l’extérieur au Pérou mardi

Alors que le Brésil attend l’arrivée – non confirmée – de Carlo Ancelotti l’année prochaine, Fernando Diniz reprend l’équipe à titre temporaire. Il y a de grands espoirs que ce penseur peu orthodoxe soit un bon candidat pour l’équipe nationale, mais il est gêné par le manque de temps de préparation (il a rencontré ses joueurs pour la première fois cette semaine) et par le poids du calendrier très chargé des clubs brésiliens. , puisque son travail quotidien est d’entraîner Fluminense à Rio.

Il faudra beaucoup d’improvisation de dernière minute. On pensait que cela déclencherait un cycle dans lequel Vinícius Júnior serait la principale arme d’attaque. Mais il est blessé, il y a des doutes sur la forme physique de Neymar et Lucas Paquetá et Antony ont tous deux dû être exclus, ce dernier étant libéré de ses fonctions internationales après que la Confédération brésilienne de football (CBF) a cité des allégations de violence domestique « qui doivent faire l’objet d’une enquête ». «

jouer 0:28 Le président brésilien remet en question la décision de nommer Ancelotti comme manager Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva se demande pourquoi Carlo Ancelotti n’a jamais été sélectionneur de l’Italie.

Joue contre l’Uruguay vendredi, puis à domicile contre la Colombie mardi

Le Chili débute cette semaine avec l’entraîneur Eduardro Berizzo rencontrant son ancien mentor Bielsa. Mais Berizzo est clairement désavantagé : là où l’Uruguay dispose d’un tapis roulant de talents, la chaîne de production chilienne est en panne depuis des années. Les joueurs clés restent les vétérans issus de l’équipe des moins de 20 ans en 2007 et qui ont remporté la Copa America en 2015 et 2016 : Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel et d’autres vétérans tels que Charles Aránguiz et Erick Pulgar. Le Chili semblait s’essouffler il y a quelques années et, malgré les efforts déployés par Berizzo, de nouveaux noms de premier plan n’apparaissent pas. Berizzo a ratissé large en convoquant 45 joueurs. Si le Chili veut réussir, certains jeunes devront grandir rapidement.

Joue à domicile contre le Pérou jeudi, puis à l’extérieur au Venezuela mardi

Depuis qu’il a atteint les quarts de finale pour la première fois en 2010, le Paraguay a connu trois très mauvaises campagnes de qualification, mais il est convaincu que cette fois, il réussira. L’entraîneur Guillermo Barros Schelotto, un autre Argentin, était en charge des derniers tours des éliminatoires du Qatar et conclut que cette expérience lui a permis de mieux comprendre la mentalité paraguayenne. Et les feux d’artifice de Miguel Almirón et Julio Enciso en Premier League donnent l’impression que marquer des buts sera moins problématique cette fois-ci, même si Enciso ratera les deux premiers tours en raison d’une blessure. Mais avec un peu de talent offensif pour accompagner la légendaire combativité paraguayenne, le pays sera très déçu de rater son quatrième match consécutif.

Joue contre le Brésil vendredi et à domicile contre l’Argentine mardi

Le football national bolivien est en crise absolue, le tournoi de cette année ayant été annulé en raison d’un scandale de manipulation de match. L’équipe nationale pourrait cependant être la principale bénéficiaire de l’élargissement de la Coupe du monde. C’est parce que la Bolivie gagne tellement de points dans sa forteresse de montagne, à l’extrême altitude de La Paz, qu’il y a toujours une chance de passer la coupe. L’entraîneur Gustavo Costas est un choix intéressant. Il n’a jamais été glamour, mais partout sur le continent, ses équipes ont toujours été compétitives. Pas vue à la Coupe du monde depuis que sa génération dorée est partie aux États-Unis 94, la Bolivie a d’excellentes chances de revenir sur le devant de la scène lorsque les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la Coupe du monde en 2026.

Joue en Colombie jeudi, puis à domicile contre le Paraguay mardi

Seule équipe sud-américaine à ne pas avoir participé à une Coupe du Monde, le Venezuela est confiant de pouvoir faire ses débuts en 2026. Certes, un sentiment similaire a régné lors de la préparation des éliminatoires du Qatar, lorsque la génération qui a atteint la finale de la La Coupe du monde des moins de 20 ans 2017 semblait prête à s’intensifier. Mais tout s’est mal passé la dernière fois, en particulier le fait que la pandémie a exclu l’avant-centre Salomon Rondon de la plupart des premiers tours. Le problème est que Rondon a peut-être dépassé son meilleur niveau, mais le football vénézuélien continue de produire des talents intéressants, et les résultats sous la direction du nouvel entraîneur Fernando Batista ont été encourageants jusqu’à présent. Un bon départ est essentiel au moral, et s’ils marquent des points dès le début, les débuts en Coupe du Monde sembleront à la portée du Venezuela.