Qualifications ouvertes: Marcus Armitage et Sam Bairstow parmi les 16 pour réserver leur place à St Andrews | Nouvelles du golf

Sam Bairstow s’est qualifié pour le 150e Open Championship

Marcus Armitage et Sam Bairstow ont profité de belles performances mardi pour réserver leurs places au 150e Open à St Andrews.

Seize joueurs d’un champ de départ de 288 sur quatre sites se sont qualifiés pour le championnat original de golf jusqu’à la qualification finale, gagnant des places sur le terrain pour l’occasion historique qui se déroule au domicile du golf du 14 au 17 juillet, en direct sur Sky Sports.

Armitage et Bairstow, vainqueurs du DP World Tour, finalistes du championnat amateur à Royal Lytham et Sainte-Anne au Sud-Africain Aldrich Potgieter il y a deux semaines, a dominé le classement avec un total de 136 à St Annes Old Links.

Armitage a réussi deux tours de 68 pour assurer sa troisième apparition à l’Open, alors que l’histoire se répétait pour l’amateur anglais Bairstow qui a gagné sa place grâce aux qualifications finales au même endroit pour la deuxième année consécutive.

Ils seront rejoints par Matthew Jordan, qui a terminé un coup derrière sur un total de 137 sept sous la normale, et la quatrième place de qualification à St Annes Old Links a été déterminée par un match aller-retour entre John Perry et Daniel Kay. , qui a terminé à égalité pour la quatrième place sur six sous le par. La paire a été séparée par la normale de Parry au deuxième trou de barrage car l’Écossais ne pouvait gérer que le double bogey.

À Hollinwelll’amateur Barclay Brown a donné le ton tôt après que les rondes de 68 et 72 lui aient donné la tête du club avec un total de 140 quatre sous la normale.

Un aigle au troisième trou par cinq a permis à l’international britannique et irlandais de prendre un bon départ et il a décroché deux birdies aux 14e et 16e pour terminer un excellent premier tour. Un niveau constant de 72 au deuxième tour a permis à l’étudiant de l’Université de Stanford de remporter la première place de qualification sans que personne sur le terrain ne puisse le rattraper.

Richard Mansell a suivi un chemin similaire à l’Open après avoir gagné sa place dans le championnat grâce aux qualifications finales à Hollinwell pour la deuxième année consécutive. Malgré un 73 d’ouverture au-dessus de la normale, l’Anglais a riposté au deuxième tour pour marquer un tour de 70 à trois sous la normale pour un total d’un sous la normale.

Il a été rejoint sur la même marque par Oliver Farr et le triple vainqueur du Challenge Tour participera pour la première fois à The Open avec Marco Penge qui a terminé un tir plus loin sur un total de 144.

Dans des conditions ensoleillées mais venteuses sur la côte du Kent, Matthew Ford s’est qualifié pour l’Open pour faire ses débuts en championnat majeur après avoir mené les qualifications à du prince sur un total de cinq sous la normale de 139.

L’Anglais a commencé avec un tour régulier de 71 avant de connaître un deuxième tour en montagnes russes au cours duquel il a mélangé deux aigles et trois birdies avec un double bogey et deux bogeys.

Néanmoins, un 68 de quatre sous la normale a conduit Ford à terminer deux coups d’avance en tête du classement devant son compatriote Jamie Rutherford et l’Irlandais Ronan Mullarney, un ancien boursier de la R&A Foundation, qui a terminé deuxième à égalité avec trois sous la normale. Les deux joueurs se sont affrontés avec des rondes de 70 et 71. Un barrage a décidé de la place de qualification finale alors que le putt de birdie de Matthew Southgate de cinq pieds a glissé de manière angoissante au-delà du trou du dernier pour laisser cinq joueurs à égalité sur deux sous la normale. Jack Floyd a continué à l’emporter parmi le groupe d’espoirs en mort subite avec un birdie au premier trou de barrage.

L’Irlandais David Carey s’est imposé Fairmont St Andrews après avoir terminé devant le peloton avec un total de sept sous la normale de 137. Le Dubliner, qui a visité le Old Course hier pour admirer les environs, a été inspiré pour publier un 69 sans bogey suivi d’un 68 qui comprenait un aigle et deux birdies pour décrocher une place sur le terrain pour l’Open en juillet quand il fera ses débuts.

Richard Dinwiddie reviendra pour participer à l’Open pour la première fois depuis Royal Birkdale en 2017. Le triple vainqueur du Challenge Tour a terminé quatre coups à la dérive de Carey sur un total de trois sous la normale, mais a obtenu la deuxième place de qualification sur le site de Fife. .

Les Hollandais Lars Van Meijel et Alex Wrigley sont sortis d’un barrage à trois contre Aaron Rai alors que le trio se disputait les deux places restantes après avoir terminé enfermés ensemble à deux sous la normale. Deux pars ont suffi contre le bogey 5 de Rai alors que la paire a gardé son sang-froid pour devancer le double vainqueur du DP World Tour et réclamer les deux places de qualification restantes.

Les majors du golf en direct sur Sky Sports

Majors masculins

7-10 avril : The Masters – Augusta National, Augusta, Géorgie

(Gagnant – Scottie Scheffler)

19-22 mai : Championnat PGA – Southern Hills, Tulsa, Oklahoma

(Gagnant – Justin Thomas)

16-19 juin : US Open – The Country Club, Brookline, Massachusetts

(Gagnant – Matt Fitzpatrick)

14-17 juillet : Open – St Andrews (Old Course), Écosse

Majors féminins

31 mars-3 avril : The Chevron Championship – Mission Hills Country Club, Rancho Mirage, Californie

(Gagnant – Jennifer Kupcho)

2-5 juin : US Women’s Open – Pine Needles Lodge and Golf Club, Southern Pines, Caroline du Nord

(Gagnant – Minjee Lee)

23-26 juin : KPMG Women’s PGA Championship – Congressional Country Club, Bethesda, Maryland

(Gagnant – In Gee Chun)

21-24 juillet : Amundi Evian Championship – Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

4-7 août : Open féminin AIG – Muirfield, East Lothian, Écosse