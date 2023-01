Qualifications Open d’Australie : Katie Boulter, Lily Miyazaki et Jodie Burrage progressent mais Liam Broady est battu | Actualités Tennis

Katie Boulter, Jodie Burrage et Lily Miyazaki se sont qualifiées pour le deuxième tour des qualifications pour l’Open d’Australie lors d’une journée mitigée pour les Britanniques à Melbourne.

Katie Swan n’a pas été en mesure de faire table rase pour les Britanniques dans le tableau féminin, tandis que du côté masculin, Liam Broady et Ryan Peniston ont tous deux été éliminés.

Boulter a remporté un tie-break du troisième set pour battre l’Américaine Caroline Dolehide 6-3 3-6 7-6 (10-5) et affrontera la Russe Polina Kudermetova mercredi.

Miyazaki a battu Hailey Baptiste, également des États-Unis, en deux sets, 6-4 7-5, tandis que Burrage a battu l’Australienne Elysia Bolton 6-2 6-4.

Le prochain pour Miyazaki est Jan Su-Jeong de Corée du Sud avec Burrage affrontant Barbora Palicova de Tchéquie.

Cependant, les espoirs de Broady de faire le tableau principal sont révolus après une défaite 6-3 6-7 7-6 (10-7) contre l’Equatorien Emilio Gomez.

Peniston a perdu en deux sets contre Alexis Galarneau du Canada et Swan a été battu par la Française Jessika Ponchet, également en deux sets.

Le premier Grand Chelem de 2023 débute lundi avec Jack Draper, Kyle Edmund, Dan Evans, Andy Murray et Cameron Norrie chez les hommes et Harriet Dart et Emma Raducanu chez les femmes.