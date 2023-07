Qualifications Ligue des Champions : Les New Saints ont une montagne à gravir après la défaite à Göteborg | Nouvelles du football

Les espoirs des New Saints de progresser en Ligue des champions ont été mis à mal après une défaite 3-1 face au BK Hacken à Göteborg.

Ils étaient menés 2-0 dans les 13 premières minutes de leur premier tour de qualification aller grâce aux buts d’Ibrahim Sadiq et Mikkel Rygaard.

Les champions gallois de Premier League se sont remis dans le match avec Declan McManus propulsant à la maison une tête à la 32e minute sur un centre de Jordan Williams.

Cependant, en moins de cinq minutes, Even Hovland a rétabli le coussin de deux buts des hôtes après un long contrôle VAR.

L’équipe nord-irlandaise de Larne s’incline face au HJK Helsinki pour ses débuts en CL

Larne, d’Irlande du Nord, a connu le pire départ possible pour ses débuts en Ligue des champions après avoir perdu 1-0 contre le HJK Helsinki après avoir concédé à la troisième minute seulement.

Les champions d’Irlande de Premiership ont du travail à faire lors du match aller de leur premier tour de qualification après que Cian Bolger a concédé un penalty précoce avec une faute sur Topi Keskinen qui a permis à Bojan Radulovic de marquer sur place.

Larne, qui n’a pas réussi à tirer cadré en 90 minutes, fait face à une tâche difficile face à une équipe finlandaise qui a atteint les phases de groupes de la Ligue Europa la saison dernière.

Les autres matches du premier tour de qualification de la Ligue des champions de mercredi…

Astana 1-1 Dynamo Tbilissi

FCV Farul Constanta1-0 Sheriff Tiraspol

Les matches du premier tour de qualification de la Ligue des champions mardi…

Shamrock Rovers 0-1 Breidablik

Banants Erevan 0-1 Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps1-2 Qarabag FK

VMFD Zalgiris 0-0 FC Struga

Hamrun Spartans 0-4 Maccabi Haïfa

Olimpija Ljubljana 2-1 Valmiera

Raków Czestochowa 1-0 FC Flora Tallinn

Ballkani 2-0 Ludogorets

KI Klaksvík 0-0 Ferencvaros

Partizani Tirane1-1 BATE Borisov

Qualifications ECL: Doyle donne un espoir tardif à St Patrick contre Dudelange

Le remplaçant Mark Doyle a marqué un but à la 93e minute pour donner une bouée de sauvetage à St Patrick’s lors de leur match de qualification du premier tour de la Ligue de conférence Europa après avoir perdu le match aller 2-1 contre Dudelange du Luxembourg.

Le joueur de 24 ans n’était sur le terrain que depuis un peu plus de 10 minutes lorsqu’il a marqué son premier but européen après que le tir rebondi de Tommy Lonergan lui soit tombé dans le temps additionnel pour donner de l’espoir à l’équipe de Premier Division d’Irlande avant le match à domicile de la semaine prochaine.

Le manager Jon Daly avait déclaré qu’il se sentait sous-préparé pour le match car il y avait si peu d’images des 16 fois champions nationaux qu’ils devaient regarder des vidéos de l’année dernière, ce qui, selon lui, les désavantageait par rapport à leurs adversaires.

Que cela ait joué un rôle ou non, St Pat’s, actuellement deuxième de la Premier Division irlandaise, a pris du retard à la 24e minute lorsque Oege-Sietse Van Lingen a converti une frappe basse juste à l’intérieur de la surface de réparation.

Van Lingen a été privé d’une seconde par un bon arrêt de Dean Lyness, qui a ensuite bien sauvé de Samir Hadji à l’heure mais son but a de nouveau été violé quelques secondes plus tard lorsque Yahcuroo Roemer a doublé l’avance des hôtes sur la contre-attaque.

Quelles sont les dates clés de la saison 2023/24 ?

Le première ligue La saison débutera le week-end du 11 au 13 août et se terminera neuf mois plus tard, le 19 mai 2024.

Une pause des joueurs de mi-saison aura lieu entre le 14 et le 20 janvier et, afin de répondre au calendrier chargé de Noël et du Nouvel An, aucun tour de cette période n’aura lieu à moins de 48 heures l’un de l’autre.

Pendant ce temps, le Finale de la Coupe Carabao aura lieu le dimanche 25 février, la Finale de la Ligue Europa aura lieu à Dublin le 22 mai et la Finale de la Ligue des Champions se jouera au stade de Wembley le 1er juin.