Qualifications Indy 500: McLaren monte en flèche alors que Felix Rosenqvist entre dans l’histoire | Actualités du sport automobile

Felix Rosenqvist (#6 Arrow McLaren SP) a réalisé le parcours le plus rapide lors de la première journée de qualification pour les 500 miles d’Indianapolis samedi

Felix Rosenqvist d’Arrow McLaren a réalisé la course la plus rapide lors de la première journée de qualification pour les 500 miles d’Indianapolis samedi.

Rosenqvist, un ancien pilote de Chip Ganassi Racing, a mené la charge McLaren en affichant la moyenne la plus rapide sur quatre tours. Sa course de fin d’après-midi de 233,947 mph était le troisième effort de qualification de quatre tours le plus rapide de l’histoire de la course.

« C’était assez époustouflant de voir comment nous avons trouvé autant de vitesse », a déclaré Rosenqvist. « Quelle course. Juste un moment amusant d’être dans une Arrow McLaren. Nous avons vraiment l’air bien en ce moment. »

Alexander Rossi en a fait une McLaren 1-2, établissant une moyenne de 233,528 mph, avec un tour unique le plus rapide de 234,177 mph.

Alex Palou de Chip Ganassi Racing a été le troisième plus rapide avec 233,528 mph, tandis que Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) a terminé quatrième, devant Scott Dixon (CGR) qui a réalisé sa meilleure course au moment le plus chaud de la journée, et a également été contraint de changer son moteur pendant la nuit.

Tony Kanaan, qui entame sa dernière course le week-end prochain, a reculé les années avec un effort de 233,347 mph pour en faire trois McLaren dans le top six.

Les quatre premières lignes du peloton seront définies dimanche lors d’un dernier tour de qualification pour les 12 pilotes les plus rapides.

