Marcus Ericsson défend sa couronne Indy 500 et s’est qualifié pour le Top 12 Shootout de dimanche; Felix Rosenqvist de McLaren a été le plus rapide des qualifications du Top 12 et sera rejoint par Santino Ferrucci, Rinus VeeKay, Alex Palou, Scott Dixon et Pato O’Ward dans le Fast Six où la pole sera décidée.