Qualifications Indy 500: Alex Palou devance Rinus VeeKay de 0,006 s pour prendre la pole position au Brickyard

Alex Palou célèbre la pole position à l’Indy 500

Alex Palou est devenu le premier pilote espagnol à décrocher la pole position à l’Indy 500 lors de l’une des séances de qualification les plus serrées de l’histoire.

La vitesse moyenne de Palou sur quatre tours de 234,217 mph a devancé l’effort de Rinus VeeKay d’Ed Carpenter Racing de 0,006 mph lors de la fusillade Fast Six.

Après sa course, Palou a pensé que son dernier tour était « dommage » car il s’accrochait pour rester à plat autour des 2,5 miles d’Indianapolis.

« Ce n’était pas idéal. C’était plus difficile que de faire les quatre tours ! Je suis super fier du travail que mon équipe a fait », a déclaré Palou.

« Nous savions que nous devions être agressifs mais le quatrième tour était très difficile à faire à plat, mais nous l’avons fait. »

Felix Rosenqvist a été le plus rapide lors des qualifications de samedi et des qualifications du Top 12 dimanche, mais a dû se contenter de la troisième place à 234,114 mph car il n’avait pas la vitesse absolue des deux pilotes devant lui.

Santino Ferrucci espérait créer une grosse surprise pour AJ Foyt Racing mais a pris la quatrième place, devant Pato O’Ward et Scott Dixon.

Résultat des qualifications Indy 500

1) Alex Palou, Chip Ganassi

2) Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing

3) Félix Rosenqvist, McLaren

4) Santino Ferrucci, AJ Foyt

5) Pato O’Ward, McLaren

6) Scott Dixon, Chip Ganassi

7) Alexandre Rossi, McLaren

8) Takuma Sato, Chip Ganassi

9) Tony Kanaan, McLaren

10) Marcus Ericsson, Chip Ganassi

11) Benjamin Pedersen, AJ Foyt

12) Will Power, équipe Penske

Ericsson commencera 10e

Le vainqueur en titre de l’Indy 500, Marcus Ericsson, a remporté l’événement 2022 à partir de la huitième place sur la grille et partira 10e pour l’événement de cette année.

Aucun pilote n’a remporté deux Indy 500 consécutifs depuis Helio Castroneves en 2001 et 2002, donc Ericsson a l’histoire contre lui.

Alexander Rossi et Takuma Sato ont raté de peu le Fast Six, ils partiront donc sur la troisième ligne aux côtés de Tony Kanaan, qui participe à l’Indy 500 pour la dernière fois.

Marcus Ericsson partira 10e pour l’Indy 500 alors qu’il cherche à défendre sa couronne

Rahal hors de l’Indy 500 sous le choc

La grande surprise de la journée a été que Graham Rahal n’a pas réussi à se qualifier pour la course de dimanche prochain après que le Britannique Jack Harvey ait réalisé une superbe course de dernière minute.

Les quatre pilotes les plus lents de samedi – Christian Lundgaard, Sting Ray Robb, Harvey et Rahal ont dû participer aux qualifications de la dernière chance. Celui qui était le dernier de la séance d’une heure de dimanche ne serait pas sur la ligne de départ dimanche prochain.

Graham Rahal est assis sur le côté de sa voiture après avoir échoué à se qualifier pour l’Indy 500

Les 229,159 mph de Rahal l’ont placé troisième des quatre pilotes, avec Harvey en dernier, alors le pilote britannique a essayé d’aller plus vite pour éliminer son coéquipier.

Harvey a quitté la voie des stands pour la deuxième fois avec 10 minutes à faire et est allé plus lentement, mais a mis quatre nouveaux pneus et a eu une dernière course où il a fait un 229,166 mph pour produire l’un des plus gros chocs de l’histoire récente de l’Indy 500.

Et ensuite ?

Deux autres séances d’essais donneront aux 33 pilotes le temps de régler leur voiture pour la course. L’entraînement de lundi sera en direct Sky Sports F1 à 16h, avec une autre séance d’entraînement le vendredi.

Ensuite, la 107e course de l'Indy 500 aura lieu dimanche prochain. La couverture commencera le Sky Sports Action à partir de 16h, avant de poursuivre Sky Sports F1 à partir de 17h30. À 17h45, le « plus grand spectacle de course » sera en cours en 2023.