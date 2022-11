Qualifications GP de Sao Paulo: Kevin Magnussen décroche sa première pole F1 après que George Russell ait tourné sous la pluie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kevin Magnussen de Haas a profité du drapeau rouge de George Russell pour décrocher sa première pole position au Grand Prix de Sao Paulo

Kevin Magnussen de Haas a profité du drapeau rouge de George Russell pour décrocher sa première pole position au Grand Prix de Sao Paulo

Kevin Magnussen a décroché sa première pole en Formule 1 et celle de Haas alors que les conditions humides ont provoqué une surprise palpitante lors des qualifications du Grand Prix de Sao Paulo.

Magnussen prendra le départ du Sprint de samedi au Brésil en tête de grille, avec le champion du monde Max Verstappen deuxième pour Red Bull.

Le Danois de 30 ans était en tête de la feuille de temps avec huit minutes restantes de Q3 lorsque George Russell de Mercedes, qui partira troisième, a filé dans un bac à gravier et a déclenché un drapeau rouge.

La pluie, qui était tombée à des niveaux d’intensité variables tout au long des qualifications, s’est ensuite renforcée, ce qui signifie qu’aucun pilote ne pouvait s’améliorer une fois la séance reprise, laissant Magnussen et Haas célébrer un triomphe remarquable.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.