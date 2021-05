Qualifications GP de Monaco: Carlos Sainz dit que la chance à la pole est «  difficile à accepter  », Daniel Ricciardo déconcerté par le rythme

2:24



Carlos Sainz de Ferrari a estimé qu’il avait le rythme pour prendre la pole position et admet qu’il est très déçu de terminer quatrième des qualifications.

Carlos Sainz dit que rater son dernier tour lors des qualifications du GP de Monaco en raison de la chute de son coéquipier Charles Leclerc est « difficile à accepter », le décrivant comme « l’un de mes moments frustrants en tant que pilote de course ».

Sainz devrait s’aligner quatrième pour la course de dimanche – sa plus haute place de la saison – mais avait flirté avec les meilleures places tout au long des essais et des qualifications avec Ferrari affichant un rythme bien amélioré dans les rues sinueuses.

Comme des pilotes tels que Max Verstappen et Valtteri Bottas, il estime qu’il aurait pu se battre pour la pole position si la chute de Leclerc n’avait pas déclenché des drapeaux rouges à la fin de la Q3.

« Très, très frustrant », a déclaré Sainz, une recrue chez Ferrari en 2021, à Sky Sports F1. « Difficile à accepter.

«Ce n’est pas comme si chaque jour de votre vie vous aviez la chance de faire un tour de pole autour de Monaco et ne pas avoir cette opportunité de participer à cette deuxième manche est extrêmement frustrant.

« Vous pouvez imaginer aujourd’hui que je suis déçu parce que j’ai eu le rythme tout le week-end pour être au premier rang, ou pas, ça dépend de Charles, Max ou moi qui faisons le tour, mais au moins pour y aller. »

Sainz ne s’est jamais qualifié en première ligne auparavant, mais il est maintenant prêt à regarder son coéquipier mener la course depuis la pole.

«C’est difficile», a-t-il ajouté. « Je dois admettre que je pense que c’est l’un de mes moments les plus frustrants en tant que pilote de course. C’est très difficile à digérer. »

«La frustration est le mot. J’avais le rythme pour mettre la voiture là-haut, le tour de préparation était compromis avec le trafic puis le drapeau rouge, peu de chances d’être P1 à Monaco, donc très décevant. Bravo à l’équipe pour une voiture solide, nous jouerons nos cartes demain

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait prendre les points positifs d’un démarrage rapide au week-end phare, Sainz a déclaré: «Quand je regarde en arrière, je serai peut-être plus fier que moi. Mais je suis un animal de compétition.

« La situation dans son ensemble est d’être positive, mais la vision étroite d’aller en qualifications sachant que je peux la mettre en pole pour la course de dimanche et maintenant me classer quatrième est extrêmement frustrante. »

Ricciardo déconcerté par le rythme de McLaren

Un « confus » Daniel Ricciardo dit qu’il « n’a pas de réponse » pour savoir pourquoi il était si loin du rythme par rapport à son coéquipier Lando Norris lors des qualifications du GP de Monaco, déclarant qu’il y a des choses que lui et McLaren doivent « comprendre » .

Ricciardo, double pole sitter de Monaco et vainqueur unique, était arrivé à Monaco avec une fiche de qualification de 3-1 contre Norris en 2021, mais a été inhabituellement lent dans les rues tout le week-end. Il a terminé les qualifications en 12e position, avec Norris – cinquième – une seconde plus rapide à la fin de la séance.

« C’est plus déroutant que frustrant pour le moment », a déclaré Ricciardo F1. « C’est l’émotion. Il y a eu des tours où tu penses, c’était un peu brouillon, et tu comprends pourquoi tu es à quelques dixièmes – mais j’étais en quelque sorte une seconde de tout le week-end. Une seconde est une éternité et je n’a pas vraiment de réponse à cela.

«Vous pouvez expliquer peut-être quelques dixièmes et ceci et cela, mais surtout ici… Je n’ai pas l’impression d’avoir oublié comment piloter cette piste.

«Il y a quelques choses que nous devons comprendre. En Q1, je me souviens que j’ai franchi la ligne d’arrivée et que j’avais l’impression d’avoir fait un bon tour et je pense que j’étais 1,2 seconde plus lent que Lando à ce stade. faire cela assez longtemps … vous savez si vous êtes une seconde de repos et que vous n’en avez pas envie.

« Je ne veux pas dire aussi qu’il y a des excuses mais il y a certainement quelque chose que nous devons essayer et creuser un peu plus pour le découvrir. »