Qualifications GP de Grande-Bretagne : George Russell et Lando Norris réfléchissent à une session « spéciale » à Silverstone

George Russell et Lando Norris reviennent sur les qualifications et prévisualisent à quoi s’attendre du Sprint de demain alors que les deux pilotes britanniques étaient ravis d’entendre le rugissement de la foule britannique.

George Russell et Lando Norris ont réfléchi à une qualification « spéciale » du GP de Grande-Bretagne après s’être assuré que ce vendredi était un superbe vendredi pour tous les pilotes locaux à Silverstone avec des classements notables dans le top 10.

Lewis Hamilton a peut-être dominé la session – qui établit la grille pour le premier Sprint de F1 de samedi – mais Russell et Norris se sont certainement démarqués devant les fans britanniques bruyants et passionnés, en particulier dans le cas de Russell alors que le pilote Williams a obtenu son meilleur résultat de qualification de tous les temps. .

Se qualifiant huitième dans une voiture Williams dans laquelle son coéquipier n’a réussi que la 18e place, Russell a suscité les acclamations les plus folles de la foule grâce à ses efforts.

« Avoir mon meilleur résultat en qualifications à Silverstone devant le public local est un sentiment si spécial », a déclaré Russell, aux côtés de Norris. Sky Sports F1. « À chaque tour, je les voyais sauter, applaudir, et je suis sûr que c’est la même chose pour Lando.

« Nous n’avons pas vécu cela parce que nous avons eu un an et demi sans aucun fan. Revenir à pleine capacité un vendredi, c’est un si bon sentiment.

« Bien sûr, cela vous donne du temps au tour, cela vous rend plus motivé, plus excité, vous avez ce ressort supplémentaire dans votre démarche. Cela aide vraiment et vous ressentez un sens des responsabilités. »

C’était la deuxième fois que Russell atteignait la Q3, et lors de courses consécutives après avoir fait la même chose en Autriche. Il a ensuite surqualifié Carlos Sainz et Sebastian Vettel lors de la fusillade finale.

« Un dixième et demi de P4, ce qui est absolument mental ! » Russell, le junior de Mercedes, a ajouté.

Il a ensuite déclaré qu’il ne se retiendrait pas dans le F1 Sprint, la courte course de 17 tours qui établit la grille du GP de Grande-Bretagne de dimanche.

« Nous n’obtenons cette position qu’en y jetant absolument tout », a-t-il déclaré. « Donc, si je vois une opportunité, je vais la saisir. »

Norris excelle après une semaine difficile

La sixième place de Norris en qualifications était moins une surprise – le Britannique en forme ayant obtenu deux podiums cette saison – mais toujours incroyablement impressionnant après une semaine aussi difficile.

Norris, 21 ans, a admis qu’il était « endolori » et qu’il n’était pas à son meilleur, physiquement ou mentalement, entrant dans la session après avoir été agressé à Wembley après la finale de l’Euro 2020 le week-end dernier.

« Je dirais que c’est le mieux que nous aurions pu faire », a déclaré Norris à propos de la séance, après avoir réussi à surqualifier à nouveau son coéquipier expérimenté Daniel Ricciardo. « Vous regardez la feuille de chronométrage et Charles a sept centièmes d’avance sur nous, donc vous auriez espéré un peu plus, mais je ne me suis même pas amélioré lors de ma dernière tentative.

« C’est délicat mais j’ai l’opportunité demain d’avancer de quelques positions, c’est donc notre objectif. »

Norris a également salué le soutien britannique.

« La chose la plus importante dans les tours et dans les tours, vous les voyez se lever et applaudir, ce qui est une sensation cool », a-t-il ajouté. « Cela vous motive, vous motive à boucler votre prochain tour. C’est une sensation cool. Je pense que le plus grand impact sera demain, entrer en piste et les voir tous, c’est juste excitant et ça fait sourire sur ton visage. »

Il a également fait allusion à une stratégie un peu plus prudente par rapport à Russell pour le Sprint.

« Le principal pour nous – car il est très peu probable que nous soyons sur le podium – c’est dimanche », a-t-il déclaré. « Nous devons encore mettre tous nos efforts là-dessus et ne pas prendre trop de risques pour essayer d’aller chercher cette position supplémentaire demain.

« Aujourd’hui, c’était beaucoup plus pour [sprint] qualifications, demain c’est beaucoup plus sur la course. Mais c’est délicat, tu veux attaquer et tu veux aller de l’avant mais tu dois quand même penser à dimanche et ne rien faire que tu ne devrais pas. »