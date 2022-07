Qualifications GP de France : Charles Leclerc prend la pole position devant son rival Max Verstappen

Charles Leclerc partira en pole position pour le Grand Prix de France après un superbe dernier tour de qualification qui a vu la menace de Max Verstappen.

Leclerc et Verstappen, qui sont enfermés dans une bataille pour le titre passionnante, ont été séparés par seulement 0,008 seconde avant les phases finales, mais le pilote Ferrari a trouvé une énorme amélioration au moment le plus important et a pris la pole par trois dixièmes.

Leclerc a été aidé par un remorquage de son coéquipier Carlos Sainz – qui sera en fond de grille pour la course de dimanche en raison de pénalités moteur – et le résultat poursuit son nouvel élan alors qu’il tente de ronger l’avance de 38 points de Verstappen. .

Sergio Perez a terminé troisième pour le Red Bull et il sera rejoint au deuxième rang par Lewis Hamilton, bien que Mercedes n’ait encore une fois pas répondu aux attentes sur le circuit Paul Ricard.

Hamilton était en tête Silver Arrow mais à 0,893 secondes de Leclerc, tandis que George Russell a été devancé par Lando Norris après un dernier effort épique du Britannique dans une McLaren améliorée qui l’a placé cinquième.

Plus à venir.

GP de France : le programme du dimanche en direct de Sky Sports F1

8h30 : Course F2 Feature

12h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP de France

14h : Grand Prix de France

16h : Drapeau à damier : réaction du GP de France

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : Temps forts du GP de France