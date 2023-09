Qualifications Euro 2024 : le Portugal enregistre une victoire record avec le Luxembourg Mauling 9-0

Le Portugal a remporté sa plus grande victoire de tous les temps en battant le Luxembourg 9-0 à l’Estadio Algarve lundi pour préserver son bilan parfait lors des qualifications pour l’Euro 2024.

Le remplaçant Joao Felix a assuré la victoire record avec un but à deux minutes de la fin après que Goncalo Inacio, Goncalo Ramos et Diogo Jota aient tous marqué deux fois. Ricardo Horta et Bruno Fernandes, auteur de trois passes décisives, figuraient également sur la feuille de match.

Le précédent record du Portugal était de 8-0, qu’il a réalisé à trois reprises : deux fois contre le Liechtenstein (1994 et 1999) et une fois contre le Koweït (2003).

Le Portugal a remporté ses six matches du Groupe J sous la direction de Roberto Martinez, qui a pris ses fonctions en janvier, marquant 24 buts sans encaisser. Ils comptent cinq points d’avance sur la Slovaquie.

Ce résultat correspond à la plus grosse défaite jamais enregistrée par le Luxembourg, qui compte 10 points et est troisième, à trois points de la Slovaquie.

