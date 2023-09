Qualifications Euro 2024 : Ferran Torres et Yeremy Pino appelés dans l’équipe d’Espagne avant le choc à Chypre

L’Espagne a appelé samedi Ferran Torres et Yeremy Pino pour remplacer les ailiers blessés Marco Asensio et Dani Olmo dans l’équipe qui affrontera Chypre lors des qualifications pour l’Euro 2024.

Asensio et Olmo sont sortis blessés lors de la première mi-temps de la victoire 7-1 de l’Espagne contre la Géorgie, au cours de laquelle Lamine Yamal, 16 ans, est devenu le plus jeune joueur et buteur de l’histoire du pays.

L’Espagne, championne de la Ligue des Nations, deuxième du groupe A, accueillera Chypre à Grenade mardi dans le but de franchir une nouvelle étape vers la qualification.

L’ailier du Paris Saint-Germain Asensio s’est blessé au pied tandis qu’Olmo a reçu un coup au genou à Tbilissi, la fédération espagnole de football déclarant samedi dans un communiqué que « leur présence contre Chypre n’est pas viable, après les contrôles médicaux nécessaires ».

L’entraîneur Luis de la Fuente a utilisé Pino lors de la victoire finale de la Ligue des Nations contre la Croatie en juin, tandis que Ferran Torres est apparu pour la dernière fois pour l’Espagne sous Luis Enrique lors de la Coupe du monde 2022.

