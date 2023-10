Qualifications du GP du Qatar : Max Verstappen prend la pole dominante devant George Russell dans une séance chaotique

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix du Qatar dimanche lors d’un début dominant de l’événement au cours duquel il semble certain de sceller un troisième championnat du monde consécutif.

Verstappen, qui peut décrocher le titre des pilotes avec seulement trois points dans le sprint de samedi ou dans la course complète de dimanche, était confortablement devant le duo Mercedes George Russell et Lewis Hamilton, respectivement deuxième et troisième.

Lando Norris de McLaren semblait être le seul pilote avec le rythme nécessaire pour défier Verstappen, mais le Britannique a dépassé les limites de la piste lors de ses deux courses en vol en Q3 pour terminer la séance sans chrono et 10e.

Son coéquipier Oscar Piastri a d’abord été promu troisième par la rétrogradation de Norris, mais il a ensuite également dépassé les limites de la piste lors de sa dernière course et a chuté à la sixième place.

Aux côtés des voitures Mercedes, Fernando Alonso d’Aston Martin a profité de la quatrième place, tandis que Charles Leclerc a pris la cinquième place pour Ferrari.

La bonne forme de son coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, a pris fin brusquement lorsque l’Espagnol a fait une sortie surprise en Q2 pour se qualifier 12e, tandis que la campagne décevante de Sergio Perez de Red Bull s’est poursuivie alors qu’il terminait une place plus loin.

Résultat des qualifications du GP du Qatar

1) Max Verstappen, Red Bull

2) George Russell, Mercedes

3) Lewis Hamilton, Mercedes

4) Fernando Alonso, Aston Martin

5) Charles Leclerc, Ferrari

6) Oscar Piastri, McLaren

7) Pierre Gasly, Alpin

8) Esteban Ocon, Alpin

9) Valtteri Bottas, Alfa Roméo

10) Lando Norris, McLaren

Feuille de temps des qualifications du GP du Qatar Conducteur Équipe Temps 1. Max Verstappen Taureau Rouge 1:23.778 2. Georges Russell Mercedes +0,441 3. Lewis Hamilton Mercedes +0,527 4. Fernando Alonso Aston Martin +0,591 5. Charles Leclerc Ferrari +0,646 6. Oscar Piastri McLaren +0,762 7. Pierre Gasly Alpin +0,775 8. Esteban Ocon Alpin +0,985 9. Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.280 10. Lando Norris McLaren pas le temps Sortie au deuxième trimestre 11. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:25.301 12. Carlos Sainz Ferrari 1:25.328 13. Sergio Pérez Taureau Rouge 1:25.462 14. Alex Albon Williams 1:25.707 15. Nico Hülkenberg Haas 1:25.783 Sortie au premier trimestre 16. Logan Sargent Williams 1:26.210 17. Promenade de Lance Aston Martin 1:26.345 18. Kevin Magnussen Haas 1:26.635 19. Liam Lawson AlphaTauri 1:27.046 20. Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:27.432

