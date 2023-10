Qualifications du GP du Qatar : Max Verstappen prend la pole dominante devant George Russell dans une séance chaotique | Actualités F1

Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix du Qatar dimanche lors d’un début dominant de l’événement au cours duquel il semble certain de sceller un troisième championnat du monde consécutif.

Verstappen de Red Bull, qui peut décrocher le titre des pilotes avec seulement trois points dans le sprint de samedi ou dans la compétition complète de dimanche, était confortablement devant le duo Mercedes George Russell et Lewis Hamilton, respectivement deuxième et troisième.

Lando Norris de McLaren semblait être le seul pilote avec le rythme nécessaire pour défier Verstappen, mais le Britannique a dépassé les limites de la piste lors de ses deux courses en vol en Q3 pour terminer la séance sans chrono et 10e.

Son coéquipier Oscar Piastri a d’abord été promu troisième par la rétrogradation de Norris, mais il a ensuite également dépassé les limites de la piste lors de sa dernière course et a chuté à la sixième place.

Karun Chandhok analyse où les McLaren ont dépassé les limites de la piste lors des qualifications du GP du Qatar



Aux côtés des voitures Mercedes, Fernando Alonso d’Aston Martin a profité de la quatrième place, tandis que Charles Leclerc a pris la cinquième place pour Ferrari.

La bonne forme de son coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, a pris fin brusquement lorsque l’Espagnol a fait une sortie surprise en Q2 pour se qualifier 12e, tandis que la campagne décevante de Sergio Perez de Red Bull s’est poursuivie alors qu’il terminait une place plus loin.

Après avoir effectué une quatrième sortie consécutive en Q1, Lance Stroll d’Aston Martin a semblé repousser un membre de l’équipe alors qu’il quittait furieusement le garage.

Lance Stroll était furieux après une quatrième sortie consécutive en Q1 avec l’Aston Martin



Alors que Verstappen a décroché la pole pour la course de dimanche, sa première chance de remporter le championnat du monde viendra lors du Sprint de samedi à 18h30, la grille de la course raccourcie étant fixée lors du Sprint Shootout à 14h, le tout en direct sur Sky Sports F1.

Résultat des qualifications du GP du Qatar

1) Max Verstappen, Red Bull

2) George Russell, Mercedes

3) Lewis Hamilton, Mercedes

4) Fernando Alonso, Aston Martin

5) Charles Leclerc, Ferrari

6) Oscar Piastri, McLaren

7) Pierre Gasly, Alpin

8) Esteban Ocon, Alpin

9) Valtteri Bottas, Alfa Roméo

10) Lando Norris, McLaren

Le tour du banquier de Verstappen s’avère plus que suffisant

Bien que Verstappen ait dominé la seule séance d’essais de l’épreuve Sprint plus tôt vendredi, plusieurs facteurs signifiaient que beaucoup d’incertitude restait avant les qualifications.

Le changement des conditions du jour à la nuit entre les séances signifiait que les équipes ne pouvaient pas être sûres de l’efficacité de leurs réglages, tandis que le manque de grille sur la nouvelle surface recouverte de sable du circuit international venteux de Losail ajoutait une autre couche de difficulté.

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a déclaré que Max Verstappen avait « réussi » lors des qualifications du GP du Qatar.



Cependant, comme cela a été le cas pour presque tout ce qui lui a été lancé cette saison, Verstappen était plus que égal.

Le Néerlandais, qui a fêté ses 26 ans le week-end dernier, a affiché sa maturité pour aborder les deux premières parties de séance.

En ce qui concerne la Q3, c’est finalement le premier tour « banquier » de Verstappen qui s’est avéré plus que suffisant pour sceller sa 10e pole position de la saison.

Une erreur lors de sa deuxième tentative s’est avérée sans importance, le triomphe garantissant que si quelque chose devait mal tourner lors du sprint de samedi, Verstappen est parfaitement placé pour sceller le titre dimanche.

Max Verstappen se dit « très content » de sa pole position mais admet que les conditions de piste « rendent les choses assez difficiles »



« Excellent début de week-end », a déclaré Verstappen. « C’est assez délicat sur le nouveau tarmac. Il faut encore qu’il adhère au caoutchouc. Une adhérence très pointue. Dès que vous poussez trop, l’arrière sort.

« Bien sûr, je suis très heureux d’être en pole, ça a été une bonne journée pour nous. »

Norris, qui a été le fer de lance de la résurgence de McLaren au cours de la seconde moitié de la saison, semblait être le seul pilote capable de se rapprocher de la vitesse de Verstappen.

Cependant, des erreurs dans les deux tours lancés lui ont fait perdre deux fois qui auraient été suffisants pour la deuxième place.

Les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri ont été déçus après avoir vu leurs temps au tour supprimés pour avoir dépassé les limites de la piste lors des qualifications du GP du Qatar.



La difficulté des conditions a été encore soulignée par le fait que son équipier Piastri a également perdu un tour assez bon pour la troisième place.

Pendant ce temps, Hamilton a commis une erreur lors de son dernier tour rapide et a raté l’occasion de prendre la deuxième place.

Sainz éliminé au deuxième trimestre | La promenade fait rage après la sortie du premier trimestre

La surface en amélioration rapide a assuré beaucoup d’excitation au cours des premier et deuxième trimestres, Sainz étant la victime surprise.

L’Espagnol en forme, qui est devenu le premier pilote non Red Bull à remporter une course cette saison en remportant la victoire à Singapour le mois dernier, a commis une erreur inhabituelle.

Après les qualifications du GP du Qatar, Lewis Hamilton de Mercedes se dit « pas extrêmement » satisfait de sa performance mais d’un excellent résultat pour l’équipe



Après avoir couru large au virage 4, Sainz n’a ensuite pas pu trouver une amélioration suffisante alors qu’il tentait un autre tour lancé dans les derniers instants, entraînant une élimination précoce.

Moins surprenante a été la sortie de Perez, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 pour la huitième fois cette saison, au volant de la même voiture que le dominant Verstappen.

À cette occasion, le Mexicain a eu le rythme pour avancer, mais a également dépassé les limites de la piste lors de son dernier tour lancé pour livrer une performance qui ne fera qu’alimenter les spéculations sur sa possibilité de terminer la dernière année de son contrat avec Red Bull. .

Un autre pilote dont l’avenir en F1 semble de plus en plus incertain est Stroll d’Aston Martin.

Regardez Alex Albon éliminer son coéquipier Logan Sargeant des qualifications avec un dernier effort !



Sa série de quatre sorties successives de Q3, qui a été aggravée par le fait que son coéquipier Alonso ait atteint la Q3 à chacune de ces occasions, n’a été qu’exacerbée par une démonstration de pétulance après la sortie de la voiture.

Stroll a dépassé son entraîneur de performance Henry Howe, puis a semblé pousser à nouveau son collègue alors qu’ils disparaissaient hors de vue au fond du garage.

Alors que le Canadien de 24 ans semble avoir un siège chez Aston Martin aussi longtemps qu’il le souhaite étant donné que son père Lawrence est propriétaire de l’équipe, ses récentes performances soulèvent des questions quant à savoir s’il conserve le désir de concourir au plus haut niveau du sport automobile.

Feuille de temps des qualifications du GP du Qatar Conducteur Équipe Temps 1. Max Verstappen Taureau Rouge 1:23.778 2. Georges Russell Mercedes +0,441 3. Lewis Hamilton Mercedes +0,527 4. Fernando Alonso Aston Martin +0,591 5. Charles Leclerc Ferrari +0,646 6. Oscar Piastri McLaren +0,762 7. Pierre Gasly Alpin +0,775 8. Esteban Ocon Alpin +0,985 9. Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.280 10. Lando Norris McLaren pas le temps Sortie au deuxième trimestre 11. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:25.301 12. Carlos Sainz Ferrari 1:25.328 13. Sergio Pérez Taureau Rouge 1:25.462 14. Alex Albon Williams 1:25.707 15. Nico Hülkenberg Haas 1:25.783 Sortie au premier trimestre 16. Logan Sargent Williams 1:26.210 17. Promenade de Lance Aston Martin 1:26.345 18. Kevin Magnussen Haas 1:26.635 19. Liam Lawson AlphaTauri 1:27.046 20. Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:27.432

