Qualifications du GP du Japon: Max Verstappen prend et conserve la pole position après une réprimande pour l’incident de Lando Norris





Lando Norris de McLaren a réussi à éviter un accident avec Max Verstappen lors de la dernière partie des qualifications à Suzuka

Max Verstappen a de grandes chances de sceller son deuxième championnat du monde au GP du Japon après avoir devancé Charles Leclerc pour la pole position – et de conserver la première place après une enquête post-qualification.

Verstappen a été convoqué par les commissaires après une fusillade fascinante pour s’être retourné par inadvertance contre Lando Norris lors de leurs premiers tours en Q3 et avoir presque créé une énorme collision, mais n’a reçu qu’une réprimande.

Cela signifie qu’il reste en pole, qu’il a remporté avec seulement 0,010 seconde d’avance sur Charles Leclerc, et il peut sceller sa deuxième couronne à Suzuka en devançant son rival de huit points lors de la course de dimanche, en direct sur Sky Sports F1 à 6h du matin.

Max Verstappen de Red Bull a pris la pole pour le Grand Prix du Japon, mais a ensuite fait l'objet d'une enquête pour un incident avec Lando Norris

Leclerc a terminé agonisant devant Verstappen lors des qualifications, avec son coéquipier Carlos Sainz également à moins d’un dixième, et bien que Verstappen ne se soit pas amélioré lors de son dernier tour, il a quand même pris la pole avec un 1: 29.304.

Sergio Perez a terminé quatrième de l’autre Red Bull, tandis qu’Esteban Ocon a battu les deux Mercedes.

Lewis Hamilton était le leader Silver Arrow en sixième position, avec George Russell seulement huitième alors que l’équipe, en baisse de vitesse, n’a pas réussi à reproduire son rythme de vendredi par temps humide, qui pourrait être de retour pour la course de dimanche.

Karun Chandhok était au SkyPad pour analyser si Max Verstappen de Red Bull avait gêné Lando Norris de McLaren lors des qualifications du Grand Prix du Japon

Norris, vexé par les actions de Verstappen, n’était que 10e pour McLaren, derrière Sebastian Vettel lors d’une dernière apparition émouvante et impressionnante sur sa piste préférée.

Résultats des qualifications du GP du Japon

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Charles Leclerc, Ferrari

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) Sergio Pérez, Red Bull

5) Esteban Ocon, Alpin

6) Lewis Hamilton, Mercedes

7) Fernando Alonso, alpin

8) George Russel, Mercedes

9) Sébastien Vettel, Aston Martin

10) Lando Norris, McLaren

Norris: Verstappen méritait un penalty | Max : Il devrait être plus « respectueux »

Verstappen, sous une forme dominante, est apparu bien parti pour la pole tout au long de la fusillade de samedi – le plus rapide en Q1 et au début de Q2 – bien qu’il y ait eu un moment extrêmement controversé au début de Q3.

Avant le tour qui allait finalement lui donner la pole, le Néerlandais roulait lentement sur la section la plus rapide de la piste, réchauffant ses pneus. Norris, cependant, a adopté une stratégie différente en dehors des tours et est allé dépasser Verstappen dans la ligne droite, avant que le Red Bull ne fasse une embardée à gauche alors qu’il tentait d’accélérer sur ses pneus froids.

Norris a dû prendre des mesures d’évitement rapides sur l’herbe, puis a eu un premier tour lent en Q3. Verstappen, quant à lui, a réalisé le tour le plus rapide de la journée. Il a levé la main pour s’excuser auprès de Norris dans le tour, mais les commissaires ont rapidement déclaré qu’il faisait l’objet d’une enquête et qu’il risquait une pénalité.

Lando Norris de McLaren a blâmé le pilote Red Bull Max Verstappen pour avoir presque causé une collision avec lui lors du troisième trimestre à Suzuka

Les règles de la F1 stipulent qu'”à aucun moment une voiture ne peut être conduite inutilement lentement, de manière erratique ou d’une manière qui pourrait être considérée comme potentiellement dangereuse pour les autres conducteurs ou toute autre personne”.

“Je veux dire qu’il était assez clair qu’il a essayé de [block me]”, a déclaré Norris Sky Sports F1. “Il n’y a pas de règle sur ce que vous pouvez faire, mais faire ce qu’il a fait est quelque chose que vous ne pouvez pas faire.

“Les gens doublent toujours avant le dernier virage, d’autant que tout le monde est d’accord [gentleman’s agreement]tout le monde le fait toujours, donc ce n’est pas grave, il aurait probablement fait la même chose s’il avait été dans ma situation, mais je ne l’aurais pas dévié si j’avais été dans sa situation.”

Verstappen, cependant, a fait valoir que Norris aurait dû être plus “respectueux”.

“Nous étions dans notre tour de sortie et nous faisions tous la queue pour essayer de créer un écart avec tout le monde, et d’une manière ou d’une autre, il voulait toujours me faire entrer dans la chicane”, a déclaré Verstappen. “Mais j’étais au point d’accélération, j’étais sur des pneus très froids donc j’ai eu un petit moment et c’est pourquoi il a dû rouler autour de moi.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, pense que Lando Norris a eu tort d'essayer de dépasser Max Verstappen lors de son tour de sortie, mais ne pense pas que le Néerlandais devrait être pénalisé pour l'incident après avoir obtenu la pole.

“Mais si vous êtes juste un peu plus respectueux, alors tout le monde fait déjà la queue. Je ne pense pas que quiconque essaie de passer dans cette dernière chicane, donc en gros, en essayant de me dépasser, vous créez ce genre de problème.”

Christian Horner a également cité un “gentleman’s agreement” selon lequel les pilotes conservent leur position à la fin de leurs tours de piste, bien que Jenson Button de Sky Sports F1 pense qu’une pénalité aurait pu arriver en raison d’une conduite potentiellement dangereuse.

“Je ne pense pas que ce soit intentionnel, quand Lando dit qu’il s’est tourné à gauche vers moi, je ne pense pas qu’il l’ait fait”, a déclaré Button, le champion du monde 2009.

“Il [Max] ne regarde pas dans ses rétroviseurs, il a l’air d’avoir appuyé sur l’accélérateur pour essayer de réchauffer les pneus et cela le met dans une position qui donne l’impression qu’il se déplace vers Lando. Fallait-il faire ça ? Non.

“Il va trop lentement à la sortie d’un virage à 200 mph, c’est donc le problème qu’il a.

“Rien de tout cela n’était intentionnel, mais le problème est que cela aurait pu être un incident massif et était très proche d’être un incident massif entre les deux voitures.”

Lewis Hamilton admet que sa vitesse en ligne droite lui a coûté en qualifications, ce qui signifie qu'il partira sixième dans sa Mercedes au Grand Prix du Japon

Les autres histoires de qualification et la feuille de temps finale

Red Bull et Ferrari étaient dans une ligue à part samedi – tandis que Mercedes était enfermée dans une bataille avec McLaren et Alpine.

Manquant de vitesse en ligne droite dans une voiture dont ils ont sûrement hâte de voir l’arrière, Hamilton et Russell ont dû tout mettre en œuvre pour se qualifier pour la Q3 et n’ont finalement pu se classer que sixième et huitième respectivement.

Ils ont été battus par Ocon et pris en sandwich par l’autre impressionnant Alpine de Fernando Alonso.

Pierre Gasly d'AlphaTauri n'était pas le plus satisfait car des problèmes de freins l'ont vu éliminé de Q1 au Japon

Vettel a été une autre vedette de la fusillade, atteignant la Q3, tandis que son coéquipier d’Aston Martin Lance Stroll a été éliminé en Q2, tandis que l’une des grandes déceptions est survenue à AlphaTauri.

Pierre Gasly, qui plus tôt dans la matinée de Suzuka a finalement été confirmé comme pilote Alpine pour 2023, ne s’est qualifié que 17e.

Regardez Max Verstappen tenter de sceller son deuxième championnat du monde en direct sur Sky Sports F1 dimanche. Le GP du Japon commence à 18h, avec une montée en puissance à partir de 4h30.