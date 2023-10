Charles Leclerc a battu Lando Norris et Lewis Hamilton à une pole passionnante du Grand Prix des États-Unis alors qu’une erreur a laissé le champion du monde Max Verstappen partir de la sixième place.

Dans une compétition ouverte, Verstappen a momentanément occupé la pole position avant de perdre le meilleur temps de la séance pour avoir dépassé les limites de la piste dans l’avant-dernier virage du Circuit des Amériques.

Le temps de Verstappen étant supprimé, Leclerc de Ferrari a regagné la pole, devançant Norris et Hamilton d’un peu plus d’un dixième de seconde pour sceller sa troisième pole position de la saison – le plus grand nombre de pilotes autres que Verstappen.

Hamilton sera déçu de ne pas avoir réussi à réaliser son meilleur tour au moment clé, mais le septuple champion du monde devrait avoir une rare chance de mettre fin à sa séquence de près de deux ans sans victoire, Mercedes semblant avoir bénéficié d’un dernier majeur. mise à niveau de la saison.

Verstappen a été entendu à la radio après avoir perdu son adhérence à cause de l’air turbulent coincé derrière son coéquipier Sergio Perez lors de la Q3 du Grand Prix des États-Unis.



En revanche, Norris n’avait pas semblé assez rapide pour participer à la bataille pour la pole, mais a réalisé son meilleur tour au moment opportun pour se faufiler devant Hamilton.

Le coéquipier de Leclerc chez Ferrari, Carlos Sainz, a terminé quatrième, tandis que George Russell a surmonté une séance difficile pour prendre la cinquième place pour Mercedes.

Le duo alpin Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient septième et huitième derrière Verstappen, dont le coéquipier Sergio Perez était neuvième devant Oscar Piastri de McLaren.

Leclerc de Ferrari était ravi après avoir décroché la pole pour la course de dimanche



Le résultat ouvre une course alléchante dimanche, dans laquelle Verstappen sera toujours une menace majeure pour remporter une 15e victoire de la saison, ce qui égalerait le record qu’il a établi l’année dernière.

Le Néerlandais est à la poursuite de nombreux records historiques après avoir décroché son troisième titre de pilote consécutif au début du mois au Qatar, alors qu’il reste encore cinq manches de la saison.

Mais d’abord, il y aura l’action Sprint de samedi, avec une séance de qualification et une course raccourcies destinées à offrir à la foule enthousiaste d’Austin plus de divertissement dans deux compétitions qui devraient être également ouvertes.

Comment s’est déroulée une compétition de pole passionnante

Bien que Verstappen ait dominé la seule séance d’essais libres de l’épreuve plus tôt vendredi, des pilotes comme Hamilton et Leclerc ont montré suffisamment de promesses pour suggérer que le Néerlandais n’allait pas faire les choses à sa manière, comme cela a été le cas si souvent cette saison.

Cette théorie a été rapidement étayée par une ouverture de séance très compétitive, qui a vu Hamilton terminer la Q1 en tête de la feuille des temps.

Anthony Davidson de Sky F1 était au SkyPad pour analyser ce qui n’allait pas pour Verstappen alors que le champion du monde se qualifiait sixième pour le Grand Prix des États-Unis.



Fernando Alonso, le pilote qui représentait la plus grande menace – quoique généralement lointaine – pour Verstappen au cours des premières étapes de la saison ne faisait pas partie de la bataille aux avant-postes.

Une autre amélioration ajoutée pour ce week-end n’a pas aidé à mettre fin à ce qui a été un glissement progressif de l’avant de la grille par Aston Martin, mais la sortie d’Alonso en Q1, ainsi qu’une autre performance décevante de son équipier Lance Stroll, ont marqué un nouveau point bas pour l’équipe. équipe.

Il n’y a pas eu de sortie surprise en Q2, avec Daniel Ricciardo 15e à son retour d’une absence de cinq courses en raison d’une blessure au poignet, à près de trois dixièmes de son coéquipier d’AlphaTauri, Yuki Tsunoda, qui a pris la 11e place.

Cela ne laissait qu’un minimum de cinq équipes représentées en Q3, Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren et Alpine ayant chacune deux voitures pour la pole position.

Verstappen s’est senti un peu malheureux de ne pas décrocher la pole en raison du dépassement des limites de la piste, mais il attend néanmoins la course avec impatience.



Il y avait une véritable tension au début des 12 dernières minutes, avec au moins Leclerc, qui avait dominé la Q2, Hamilton et Verstappen tous clairement en pole position.

Ce buzz autour du circuit n’a été intensifié que lorsque Leclerc et Hamilton, séparés par un peu plus d’un demi-dixième, ont mené Verstappen après les premiers runs.

Le Néerlandais a clairement indiqué que son avantage concurrentiel n’avait pas été émoussé par son dernier succès, fulminant à la radio après avoir senti le positionnement de son coéquipier Pérez avoir un impact sur les dernières étapes de son tour.

Pour une fois cette saison, le pilote de 25 ans ne semblait pas avoir retrouvé son calme au moment où les deuxièmes tours lancés ont commencé, courant large au virage 1, puis commettant l’erreur cruciale en dépassant les limites de la piste au virage 19 pour abandonner la pole.

Lance Stroll et Fernando Alonso conviennent que leur rythme n’était tout simplement pas assez rapide après des qualifications désastreuses qui ont vu les deux Aston Martin éliminées en Q1 du Grand Prix des États-Unis.



Malgré les erreurs, le tour était remarquablement encore cinq millièmes de seconde plus rapide que celui de Leclerc, et suggère que Verstappen sera toujours le pilote à battre pendant le reste du week-end.

Quant au Monégasque, c’était un rappel de la vitesse sur un tour pour laquelle il est devenu célèbre au cours de sa carrière, mais qui lui avait fait défaut lorsqu’il a vu son coéquipier Sainz remporter des poles consécutives en Italie et à Singapour.

Alors que Norris semblait surpasser en se rapprochant si près, Hamilton pourrait sentir qu’une deuxième pole potentielle de la saison lui a glissé entre les mains, après avoir semblé suprême à certains moments de la séance.

Après s’être qualifié troisième pour le Grand Prix des États-Unis dimanche, Hamilton espère pouvoir être compétitif avec Ferrari.



Les problèmes de dégradation des pneus de Ferrari étant susceptibles de jouer un rôle dans la chaleur texane de dimanche, Norris et Hamilton verront sans aucun doute la course comme une énorme opportunité.

Le pilote McLaren visera sa première victoire et Hamilton une 104e qui pourrait ressembler à sa première.

Leclerc, quant à lui, cherchera à mettre fin à une série de neuf tentatives infructueuses pour convertir la pole position en victoire – une série qui remonte au Grand Prix d’Australie au début de la saison dernière.

Feuille de temps de qualification du GP des États-Unis Conducteur Équipe Temps 1. Charles Leclerc Ferrari 1:34.723 2. Lando Norris McLaren +0,130 3. Lewis Hamilton Mercedes +0,139 4. Carlos Sainz Ferrari +0,222 5. Georges Russell Mercedes +0,356 6. Max Verstappen Taureau Rouge +0,358 7. Pierre Gasly Alpin +0,366 8. Esteban Ocon Alpin +0,431 9. Sergio Pérez Taureau Rouge +0,450 10. Oscar Piastri McLaren +0,744 Sortie au deuxième trimestre 11. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:35.697 12. Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:35.698 13. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:35.858 14. Kévin Magnussen Haas 1:35.880 15. Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:35.974 Sortie au premier trimestre 16. Nico Hülkenberg Haas 1:36.235 17. Fernando Alonso Aston Martin 1:36.268 18. Alex Albon Williams 1:36.315 19. Promenade de Lance Aston Martin 1:36.589 20. Logan Sargent Williams 1:36.827

