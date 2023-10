Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc a décroché la pole position lors des qualifications mouvementées du GP de Mexico, Lando Norris n’ayant pas réussi à sortir de la Q1

Charles Leclerc a décroché la pole position lors des qualifications mouvementées du GP de Mexico, Lando Norris n’ayant pas réussi à sortir de la Q1

Charles Leclerc a mené son équipier Carlos Sainz dans un lock-out surprise au premier rang de Ferrari après une séance de qualification chaotique du Grand Prix de Mexico.

Le champion du monde Max Verstappen semblait prêt à décrocher la pole pour Red Bull après avoir impressionné en Q1 et Q2, mais le Néerlandais n’a pu se classer que troisième après que les Ferrari soient venues de nulle part pour se hisser en tête de la feuille des temps.

Leclerc a réalisé un temps de 1:17.166 lors de son premier run en Q3 pour avoir 0,067 d’avance sur Sainz, et, bien qu’aucune des deux Ferrari ne soit capable d’aller plus vite lors de son deuxième run, l’amélioration de Verstappen lors de son dernier tour lancé n’a pas suffi à écraser la première ligne.

Verstappen a dû attendre près de trois heures avant que sa troisième place sur la grille ne soit confirmée, les commissaires sportifs ayant décidé de ne prendre aucune autre mesure après avoir enquêté sur lui pour avoir bloqué la sortie de la voie des stands lors d’une finale chaotique de la Q1.

Daniel Ricciardo d’AlphaTauri a réalisé le meilleur moment jusqu’à présent de son retour en Formule 1, faisant une déclaration en battant Sergio Perez de Red Bull à la quatrième place lors de la course à domicile du Mexicain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen et George Russell ont fait l’objet d’une enquête pour s’être arrêtés dans la voie des stands, provoquant un embouteillage lors de la première trimestre du GP de Mexico. Max Verstappen et George Russell ont fait l’objet d’une enquête pour s’être arrêtés dans la voie des stands, provoquant un embouteillage lors de la première trimestre du GP de Mexico.

Lewis Hamilton a également dû attendre le résultat d’une enquête d’après-séance, pour ne pas avoir ralenti sous les drapeaux jaunes à la fin de la Q1, avant de confirmer sa sixième place.

Oscar Piastri a pris la septième place pour McLaren, mais l’équipe sera extrêmement déçue après qu’une mauvaise exécution ait conduit à une sortie choc de Lando Norris en Q1.

George Russell, qui a également été autorisé à bloquer l’extrémité de la voie des stands en Q1 après une enquête, a pris la huitième place devant le duo Alfa Romeo Valtteri Bottas et Zhou Guanyu.

Après avoir décroché une quatrième pole position de la saison – et sa deuxième consécutive après avoir également dominé les qualifications du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier – Leclerc cherchera à mettre fin à une séquence de 10 départs depuis le devant de la grille qu’il n’a pas réussi à réaliser. se transformer en victoire.

Résultat des qualifications du GP de Mexico

1) Charles Leclerc, Ferrari

2) Carlos Sainz, Ferrari

3) Max Verstappen, Red Bull

4) Daniel Ricciardo, AlphaTauri

5) Sergio Pérez, Red Bull

6) Lewis Hamilton, Mercedes

7) Oscar Piastri, McLaren

8) George Russell, Mercedes

9) Valtteri Bottas, Alfa Roméo

10) Zhou Guanyu, Alfa Roméo

Les Ferrari viennent de nulle part pour étourdir Verstappen

Le rythme de Ferrari était quelque peu mystérieux avant les qualifications après que les derniers runs des deux pilotes lors des troisièmes essais aient été gâchés par le trafic, mais même au cours des 12 dernières minutes de la séance, il y avait peu d’idées sur ce qui allait arriver.

Sainz venait tout juste de se qualifier pour la Q3 avec la plus petite des marges en P9, tandis que Leclerc terminait la Q2 en sixième position, à trois dixièmes du temps avec lequel Hamilton avait dominé la Q2.

Pendant ce temps, Verstappen, qui avait dirigé les trois séances d’essais, semblait avoir une vitesse inquiétante et avait le luxe de s’asseoir dans son garage à la fin de la Q2 après avoir déjà réalisé un temps suffisamment solide pour avancer avec son premier effort.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un doublé surprise de Ferrari a permis à Leclerc de signer la pole position et à Carlos Sainz la deuxième place après une Q3 passionnante au Mexique. Un doublé surprise de Ferrari a permis à Leclerc de signer la pole position et à Carlos Sainz la deuxième place après une Q3 passionnante au Mexique.

Verstappen a été le premier à participer à la Q3 et semblait avoir réalisé un temps décent en devançant Ricciardo et Perez, mais sont ensuite arrivées les Ferrari, Sainz ayant d’abord amélioré la Red Bull avant que Leclerc n’aille encore plus vite.

Ce sont les Ferrari qui sont allées en premier lors des derniers runs, et elles semblaient avoir laissé la porte ouverte à Verstappen en ne parvenant pas à s’améliorer, mais son gain marginal n’était pas suffisant.

La dernière voiture sur un tour lancé, Hamilton, a également pu s’améliorer, mais seulement assez pour prendre la sixième place, ce qui pourrait être un résultat décevant pour Mercedes lors d’un week-end où ils espéraient défier Red Bull.

“Je ne m’attendais pas à être en pole aujourd’hui”, a déclaré Leclerc. “Nous pensions qu’il nous manquait un peu après les FP3.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les Ferrari étaient sorties de nulle part après avoir pris un doublé devant Verstappen au GP du Mexique. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les Ferrari étaient sorties de nulle part après avoir pris un doublé devant Verstappen au GP du Mexique.

“Mais pour une raison quelconque, une fois que nous avons tout mis en place, tout s’est bien passé et avec les nouveaux pneus, nous avons beaucoup gagné.”

Ces résultats surprenants peuvent s’expliquer en partie par les conditions uniques de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, situé à une altitude élevée, créant des impacts rarement observés sur divers éléments de la voiture, peut-être plus particulièrement sur les pneus.

Malheureusement pour Ferrari, la même chose qui les a aidés en qualifications pourrait s’avérer être leur chute dimanche, l’équipe italienne devant souffrir d’une usure des pneus plus importante que ses rivaux sur la distance de course.

Cela signifie que Verstappen sera toujours le grand favori pour remporter une 16e victoire record de la saison, alors qu’il continue de réécrire les livres d’histoire du sport après avoir scellé un troisième titre de pilote consécutif.

Pourquoi le duo Verstappen et Mercedes faisait-il l’objet d’une enquête ?

Avant que Ferrari ne vole la vedette en Q3, il y avait eu un début de séance mouvementé, la plupart des problèmes provenant de la surpopulation à la fin de la voie des stands.

À la fin de la Q1, plusieurs voitures ont tenté de sortir des stands dans les phases finales, mais ont été bloquées par Verstappen, Russell et Fernando Alonso qui se tenaient à la sortie alors qu’ils cherchaient le moment optimal pour quitter les stands, et évitez ensuite d’enfreindre une autre règle en allant trop lentement dans leurs tours de sortie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Il y a eu du chaos à la fin de la Q1 lorsqu’un tête-à-queue de Fernando Alonso a provoqué un drapeau jaune, tandis que Norris a été éliminé et partira en dernière ligne. Il y a eu du chaos à la fin de la Q1 lorsqu’un tête-à-queue de Fernando Alonso a provoqué un drapeau jaune, tandis que Norris a été éliminé et partira en dernière ligne.

En innocentant les trois infractions, les commissaires sportifs ont admis que les règles interdisant à la fois d’entraver la sortie de la voie des stands et de dépasser un temps maximum sur des tours sans vol sont des “exigences contraires”, et que le non-respect des premières est moins dangereux que d’avoir des voitures à proximité. des vitesses très différentes sur piste.

L’enquête a conclu qu’une meilleure solution pour la sortie de la voie des stands est “souhaitable”, mais actuellement “inconnue”.

Au moment où le groupe avait fait le tour pour commencer ses tours lancés, le tête-à-queue d’Alonso au virage 3 a fait apparaître des drapeaux jaunes dans le premier secteur, ce qui a compromis un nombre important de voitures derrière lui.

Le plus grand perdant était Norris, qui avait été exposé après avoir inexplicablement choisi de ne pas établir de temps avec des pneus médiums lors de sa première course en Q1, puis raté sa première tentative de tour lancé avec des pneus tendres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Russell décrit l’embouteillage dans la voie des stands comme un « désordre complet » tandis que Lewis Hamilton était convaincu qu’il « irait bien » après avoir prétendument échoué à ralentir sous les drapeaux jaunes. Russell décrit l’embouteillage dans la voie des stands comme un « désordre complet » tandis que Lewis Hamilton était convaincu qu’il « irait bien » après avoir prétendument échoué à ralentir sous les drapeaux jaunes.

Il n’a peut-être pas été en mesure de s’améliorer suffisamment pour avancer alors qu’il tentait un autre tour avec ces mêmes pneus tendres, mais il a perdu l’occasion lorsqu’Alonso a traversé.

Hamilton faisait également partie des voitures derrière Alonso et a été appelé par les commissaires sportifs concernant un prétendu manquement à ralentir sous les drapeaux jaunes, avant d’être ensuite autorisé.

Le seul pilote à avoir été sanctionné pour infraction était Logan Sargeant de Williams, après avoir dépassé l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda sous les drapeaux jaunes.

Sargeant a reçu une perte de 10 places sur la grille, ce qui n’aura aucun impact après sa qualification en dernier, mais plus important encore, deux points de pénalité sur sa super licence FIA.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le chaos dans la voie des stands se poursuit alors qu’une autre file d’attente se forme à la fin de la Q2 et que Yuki Tsunoda passe sur un cric arrière. Le chaos dans la voie des stands se poursuit alors qu’une autre file d’attente se forme à la fin de la Q2 et que Yuki Tsunoda passe sur un cric arrière.

Il y a eu des scènes tout aussi sauvages dans la voie des stands à la fin de la Q2 lorsque Tsunoda est entré en contact avec un cric arrière Williams alors qu’il sortait du garage, pour lequel l’équipe a été condamnée à une amende pour être laissée sans surveillance.

Alex Albon, qui avait fait preuve d’un rythme impressionnant pour terminer deuxième lors des derniers essais, semble avoir introduit sa Williams en Q3 avant de perdre du temps pour avoir enfreint les limites de la piste au virage 2.

Zhou et Norris ont été innocentés pour avoir dépassé le temps au tour maximum autorisé lors des qualifications, les commissaires sportifs ayant une fois de plus choisi de ne pas imposer de pénalité pour une infraction commise à plusieurs reprises depuis l’introduction de la règle pour le Grand Prix d’Italie de septembre.

Feuille de temps des qualifications du GP de Mexico Conducteur Équipe Temps 1. Charles Leclerc Ferrari 1:34.723 2. Carlos Sainz Ferrari +0,067 3. Max Verstappen Taureau Rouge +0,097 4. Daniel Ricciardo AlphaTauri +0,216 5. Sergio Pérez Taureau Rouge +0,257 6. Lewis Hamilton Mercedes +0,288 7. Oscar Piastri McLaren +0,457 8. Georges Russell Mercedes +0,508 9. Valtteri Bottas Alfa Romeo +0,866 10. Zhou Guanyu Alfa Romeo +0,884 Sortie au deuxième trimestre 11Pierre Gasly Alpin 1:18.521 12. Nico Hülkenberg Haas 1:18.524 13. Fernando Alonso Aston Martin 1:18.738 14. Alex Albon Williams 1:19.147 15. Yuki Tsunoda AlphaTauri Aucune heure définie Sortie au premier trimestre 16. Esteban Ocon Alpin 1:19.080 17. Kevin Magnussen Haas 1:19.163 18. Promenade de Lance Aston Martin 1:19.227 19. Lando Norris McLaren 1:21.554 20. Logan Sargent Williams Aucune heure définie

Quand regarder le GP de Mexico en direct uniquement sur Sky Sports F1

Dimanche

18h30 : dimanche Grand Prix, préparation du GP de Mexico (également sur le Main Event de Sky Sports)

20h : Le GRAND PRIX DE MEXICO (également sur le Main Event de Sky Sports)

22h : Drapeau à damier : GP de Mexico

La F1 est au Mexique pour la partie médiane du triple tête des Amériques. Regardez tout le week-end du Grand Prix de Mexico en direct sur Sky Sports F1, avec la course de dimanche à 20h. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT