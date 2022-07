Qualifications du GP d’Autriche: Max Verstappen décroche la pole après l’accident de Lewis Hamilton et George Russell

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton n’est plus en qualification après avoir percuté les barrières lors de la troisième Q3 du Grand Prix d’Autriche

Lewis Hamilton n’est plus en qualification après avoir percuté les barrières lors de la troisième Q3 du Grand Prix d’Autriche

Max Verstappen a décroché la pole lors des qualifications du GP d’Autriche alors que les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell se sont écrasés de façon spectaculaire en Q3 pour ruiner ce qui semblait être de véritables chances de se battre pour les premières places.

Alors que les pilotes se battaient pour les places sur la grille pour la course Sprint de samedi, Hamilton semblait avoir le rythme pour concourir pour la pole mais a perdu le contrôle de sa voiture Mercedes dans le virage 7 et a dérapé sur le gravier et dans les barrières.

Avec seulement un temps lent au tableau, Hamilton partira 10e pour le Sprint.

Remarquablement, Russell a ensuite provoqué un autre drapeau rouge lors de son prochain tour lancé alors qu’il filait dans les barrières au dernier virage, provoquant l’angoisse dans le garage Mercedes alors qu’ils rataient une énorme opportunité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Une journée terrible pour Mercedes alors que quelques minutes après la chute de Lewis Hamilton, George Russell a suivi pendant le troisième trimestre du Grand Prix d’Autriche Une journée terrible pour Mercedes alors que quelques minutes après la chute de Lewis Hamilton, George Russell a suivi pendant le troisième trimestre du Grand Prix d’Autriche

Ces arrêts n’ont laissé que deux minutes au compteur et le temps d’un dernier tour lancé pour les huit pilotes restants.

Verstappen menait avant une finale chaotique, mais Charles Leclerc et Carlos Sainz sont tous deux allés plus vite que le Red Bull dans leurs tours pour faire espérer à Ferrari un doublé.

Cependant, Verstappen a gardé son sang-froid lors de son dernier tour pour afficher un 1: 04.9, à seulement 29 millièmes de seconde plus rapide que Leclerc.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen arrache la pole position à Charles Leclerc à quelques centimètres de la ligne d’arrivée qui le verra partir premier du sprint demain au Grand Prix d’Autriche Max Verstappen arrache la pole position à Charles Leclerc à quelques centimètres de la ligne d’arrivée qui le verra partir premier du sprint demain au Grand Prix d’Autriche

Le tour de Verstappen a provoqué une énorme réaction de son armée orange néerlandaise au Red Bull Ring de Spielberg, tandis que de nombreux spectateurs applaudissaient également la chute de Hamilton.

Sergio Perez a remporté la quatrième place pour Red Bull mais a chuté à la 13e place sur la grille Sprint après s’être qualifié car il a été pénalisé pour une infraction aux limites de la piste en Q2.

Perez a atteint la Q3 avec son dernier tour mais – bien qu’il n’ait pas été repris par les commissaires à l’époque – il est allé large au virage 8 et les commissaires l’ont convoqué puis ont supprimé ce tour et supprimé tous ses tours Q3.

Cela a conduit Perez à tomber au 13e rang sur la grille, où son meilleur tour précédent en Q2 le placerait.

Cela signifie que Russell gagne une place à partir de la cinquième place qu’il avait réussi à obtenir avant son accident.

Ailleurs, McLaren a eu une séance cauchemardesque pour terminer une journée cauchemardesque et perturbée par la fiabilité, Lando Norris et Daniel Ricciardo ne se classant respectivement que 15e et 16e.

GP d’Autriche : résultat des qualifications, Top 10

1) Max Verstappen, Red Bull

2, Charles Leclerc, Ferrari

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) Sergio Pérez, Red Bull*

5) George Russel, Mercedes

6) Esteban Ocon, Alpin

7) Kevin Magnussen, Haas

8) Mick Schumacher, Haas

9) Fernando Alonso, alpin

10) Lewis Hamilton, Mercedes

* tombe au 13e rang après une pénalité après les qualifications

Hamilton : Je suis incroyablement déçu de moi-même | Qu’est-ce qui était possible pour Merc ?

Tout semblait se préparer pour Mercedes avant le troisième trimestre, avec leur voiture W13 améliorée poursuivant sur la lancée du GP de Grande-Bretagne du week-end dernier et, dans le cas d’Hamilton, ressemblant à un candidat à la pole.

Hamilton avait été le plus rapide au début de Q2 et avait un rythme similaire à Verstappen et Leclerc lors des qualifications.

Mais le septuple champion du monde a reculé lors de ses deux premiers tours rapides de Q3 – malgré de bons premiers secteurs – puis après avoir bien commencé son troisième tour de poussée, il a eu un claquement de l’arrière dans le virage 7 et est allé accélérer hors de la piste avant de claquer dans les barrières latéralement.

“Je suis vraiment désolé, les gars”, a déclaré Hamilton à la radio de l’équipe avant de sortir de la voiture et de s’éloigner heureusement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Johnny Herbert était au SkyPad pour analyser comment la paire Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell s’est tous deux écrasés hors du Q3 en Autriche Johnny Herbert était au SkyPad pour analyser comment la paire Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell s’est tous deux écrasés hors du Q3 en Autriche

“Ce fut un grand succès mais je vais bien”, a-t-il ajouté à Sky Sports F1 par la suite.

“Je suis finalement incroyablement déçu de moi-même et tellement désolé pour l’équipe qui a travaillé si dur pour assembler cette voiture et je n’aime jamais la ramener endommagée.”

Hamilton a déclaré que Mercedes “se battait pour les trois premiers” et qu’il n’avait pas de réponse pour l’accident.

“J’ai perdu l’arrière dans le virage sept et c’est tout”, a-t-il déclaré.

“Je suis encouragé à coup sûr, je suis encouragé bien sûr de voir notre performance. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit aussi proche que ça aujourd’hui.

“C’est un énorme point positif de la part de l’équipe mais je suis vraiment assez loin derrière [for the Sprint] donc je ne sais pas ce qui est possible à partir de là. J’espère pouvoir rattraper le temps perdu.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rejoignez Max Verstappen à bord pour son tour en pole du GP d’Autriche Rejoignez Max Verstappen à bord pour son tour en pole du GP d’Autriche

Il restait cinq minutes en Q3 après le premier drapeau rouge, mais Russell, qui était moins à l’aise qu’Hamilton avec le W13 vendredi, a pris trop de vitesse dans le 10e dernier virage et est parti en tête-à-queue dans les barrières.

“Ces deux-là ne devraient jamais se battre à cause de cette situation – s’écraser”, a déclaré le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, à Sky Sports F1.

“Nous leur avons donné une voiture qui n’était pas à la hauteur pendant 10 courses d’affilée et maintenant nous commençons à nous entendre et à rouler devant, il peut arriver que vous perdiez la voiture.

“Je préfère avoir une voiture rapide et une qualification comme celle-ci plutôt que de ne pas avoir le rythme pour être dans le top quatre.”

Verstappen et Leclerc renouvellent la rivalité dans le Sprint

La sortie de Mercedes des qualifications a laissé la porte grande ouverte à Red Bull et Ferrari pour se battre et le Sprint devrait maintenant être un face à face entre les rivaux au titre Verstappen et Leclerc, tandis que Sainz aura également envie de ses chances.

Les trois premiers ont été séparés par seulement 0,082 seconde vendredi.

Verstappen partira en tête devant Leclerc, le Sprint de 24 tours établissant ensuite la grille pour le Grand Prix d’Autriche de 71 tours de dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après s’être qualifié en pole pour le sprint de samedi, Max Verstappen s’attend à nouveau à un défi de taille de la part des Ferrari. Après s’être qualifié en pole pour le sprint de samedi, Max Verstappen s’attend à nouveau à un défi de taille de la part des Ferrari.

Toute l’action sera en direct sur Sky Sports F1, avec la deuxième séance d’entraînement précédant la courte course.

Programme pour le reste du week-end :

Samedi

9h30 : Sprint F3

11h00 : deuxième entraînement du GP d’Autriche (la session commence à 11h30)

14h30 : Préparation du sprint du GP d’Autriche

15h30 : GP d’Autriche Sprint

16h50 : Sprint F2

Dimanche

7h30 : F3 Feature Race

9h00 : F2 Feature Race

00h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP d’Autriche

14h : Grand Prix d’Autriche

16h : Drapeau à damiers : Réaction du GP d’Autriche

17h : Carnet de notes de Ted

La F1 2022 se rend en Autriche ce week-end et le Sprint est de retour ! Rejoignez Sky Sports F1 pour une couverture étendue, avec le Sprint commençant à 15h30 le samedi et la course à 14h le dimanche.