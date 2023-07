Qualifications du GP d’Autriche: Max Verstappen bat Charles Leclerc pour la pole au milieu du chaos des limites de la piste

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen a obtenu sa quatrième pole position consécutive autour du Red Bull Ring, avec Charles Leclerc et Carlos Sainz de Ferrari se qualifiant respectivement deuxième et troisième.

Max Verstappen a battu Charles Leclerc en pole position pour le Grand Prix d’Autriche de dimanche après une qualification chaotique dominée par les difficultés des pilotes à rester dans les limites de la piste.

Le Néerlandais, qui mène le championnat du monde avec 69 points alors qu’il vise un troisième titre pilote consécutif, a réalisé un temps de 1:04.391 pour détenir la pole provisoire dans les dernières secondes de la séance.

Cependant, une quatrième pole consécutive pour le pilote Red Bull a soudainement semblé incertaine alors que Leclerc a pris d’assaut le circuit de Spielberg derrière lui, avant de finalement arriver à seulement 0,048 seconde.

Dans un affichage bien amélioré de Ferrari, Carlos Sainz a terminé troisième derrière son coéquipier Leclerc, l’équipe italienne montrant des signes de surmonter ses difficultés de début de saison.

Avec les qualifications Sprint et une course raccourcie à suivre samedi alors que le Red Bull Ring accueille le deuxième week-end Sprint de la saison, les espoirs de Verstappen d’étendre son avance au championnat du monde ont été renforcés par son challenger le plus proche – et coéquipier – Sergio Perez faisant un choc Sortie Q2.

Perez était la victime la plus en vue alors que les pilotes luttaient pour rester dans les limites du circuit dans les deux derniers virages, le Mexicain ayant trois temps au tour supprimés en Q2 alors qu’il semblait avoir le rythme pour concourir pour une place au premier rang.

Lando Norris a produit une performance brillante pour prendre la quatrième place dans sa McLaren améliorée, terminant une place devant Lewis Hamilton, qui a semblé maximiser les performances de sa Mercedes alors que son coéquipier George Russell a également fait une sortie surprise en Q2.

Lance Stroll a devancé son coéquipier Fernando Alonso pour la deuxième fois seulement cette saison alors que le duo Aston Martin a terminé respectivement sixième et septième.

Nico Hulkenberg a atteint la Q3 pour une troisième course consécutive en prenant la huitième place pour Haas, tandis que Pierre Gasly d’Alpine et Alex Albon de Williams ont complété le top 10.

Résultat des qualifications du GP d’Autriche

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Charles Leclerc, Ferrari

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) Lando Norris, McLaren

5) Lewis Hamilton, Mercedes

6) Lance Stroll, Aston Martin

7) Fernando Alonso, Aston Martin

8) Nico Hülkenberg, Haas

9) Pierre Gasly, Alpin

10) Alex Albon, Williams

